Джолі у Венеції вигуляла елегантні сукні з квіткою, леопардом та хутряним манто. Фото

Тетяна Сухачова 30 серпня, 10:00

29-го серпня американська актриса Анджеліна Джолі представила свою нову роботу, стрічку "Марія" на Венеційському кінофестивалі.

Для появи на парадному хіднику зірка обрала нюдову сукню максі, яку доповнила хутряним манто в тон. Образ Енджі завершила яскравим мейкапом із акцентом на губах і доповнила лук золотою брошкою у вигляді квітки.

Джолі на Венеційському кінофестивалі

Прем'єра нового фільму акторки

фото GETTY IMAGES
Анджеліна Джолі на парадному хіднику

Енджі та її прикраси від Cartier

фото GETTY IMAGES

До речі, у Венеції Анджеліна вигуляла не одну брошку. Незадовго до головної прем’єри актриса показалася у чорній сукні-футлярі. Її зірка доповнила прикрасою у формі леопарда.

Анджеліна Джолі у Венеції

Енджі продемонструвала відразу кілька розкішних суконь

фото GETTY IMAGES
Брошка Джолі у Венеції
Леопард на камінчику
фото GETTY IMAGES

Як розповіла Джолі у Vogue, її образи під час фестивалю це – вияв пошани оперній співачці Марії Каллас, про яку, власне, і розповідає байопік "Марія". Зі слів актриси, вона свідомо обрала не копіювати вбрання виконавиці, а лише створити самобутні образи у стилі оперної діви.

Нагадаємо, крім Джолі на Венеційському кінофестивалі свій новий фільм представить і Бред Пітт. Днями організатори розповіли, на які хитрощі пішли, аби колишні не побачились.

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