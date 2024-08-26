Старша донька Джолі й Пітта гайнула в денс-відрив із посестрами з коледжу. Відео

Анджеліна Джолі з доньками, 19-річною Захарою та 18-річною Шайло Фото Getty Images

19-річна донька акторів Бреда Пітта й Анджеліни Джолі, Захара, яка є студенткою Коледжу Спелмана, схоже, не нудьгує і в вільний від навчання час.

Жваві танці дівчини та її подруг із сестринства Alpha Kappa Alpha зняли на відео для TikTok.

Захара у шортах та оливковому топі

Дівчата виступали на студентському святі з нагоди закінчення канікул та початку нового навчального року.

Донька Анджеліни та Бреда на цьому кадрі ліворуч

"Запалюй, Захаро Джолі... Захара живе своє найкраще життя", - тішаться за дівчину коментатори.

Нагадаємо, торік, на церемонії вступу до коледжу Захара публічно представилася як Захара Марлі Джолі, не назвавши прізвища батька. Не використовує його більше й її наймолодша сестра, 15-річна Вів'єн. Далі всіх пішла Шайло: в день свого 18-річчя вона офіційно подала документи на зміну прізвища, щоби перестати бути Джолі-Пітт. Нещодавно суд задовольнив її бажання.

Як відомо, Шайло, як і Захара, є дуже обдарованою танцівницею.