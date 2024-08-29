Організатори Венеційського фестивалю розповіли, на яку хитрість пішли, щоби Джолі і Пітт не зустрілися на івенті
В Італії стартував цьогорічний Венеційський кінофестиваль, який вже встиг зібрати під своїм крилом чимало акторів, режисерів та зірок індустрії.
Серед тих, хто цього разу представить свої роботи – колишнє подружжя Джолі-Пітт. І, зважаючи на напружені стосунки між ними, організатори івенту доклали чимало зусиль, щоб екси не перетиналися.
Як пише Page Six, розклад івенту був складений таким чином, аби розвести в часі прем’єри фільмів Анджеліни та Бреда.
"Вона представлятиме фільм у перший день кінофесту у четвер. А потім відразу поїде з Венеції до Колорадо на інший фестиваль… А Бред прибуде до Венеції лише у суботу. Таким чином у них нема жодного шансу побачити один одного під час заходу", – сказав один з організаторів.
Він також додав, що такі міри – ініціатива самого кінофестивалю. Мовляв, ні Енджі, ні Бред жодним чином не просили підлаштувати під них розклад і тактовно зберігали мовчання з цього приводу навіть на етапі планування заходу.
Нагадаємо, стосунки Джолі та Пітта не можна назвати навіть нейтральними. Як відомо, пара пройшла через судову війну, головними предметами якої були опіка над дітьми та розподіл спільного майна.
У першому випадку актор кінець кінцем відмовився продовжувати війну, адже за роки їхнього конфлікту майже всі з шістьох дітей стали повнолітніми. А ось щодо майна, а саме французького шато Міраваль, Пітт активно боровся, аби анулювати продаж частки маєтку російському олігарху.
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