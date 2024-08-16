"Ефект, коли тебе ковбасить": Луценко на "Баляндрасах" розказала про антистреси та чим найбільше пишається

Зіркова тренерка Аніта Луценко завітала на "Баляндраси" Фото: Олександр Ратушняк

15-го серпня у столичному ресторані "Прага" відбувся івент від ТаблоID та УП "Баляндраси", де зіркові гості і громадські діячі розповідали про свої факапи.

Серед запрошених гостей була і тренерка Аніта Луценко, яка розказала про вихід із зони комфорту.

В коментарі Tabloid вона також розповіла, чим пишається найбільше та порадила, як увійти у спорт.

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За словами Луценко, її предметом гордості, перш за все, є робота з людьми.

"Пишаюся тим, що найкращий результат - мінус 100 кг у людини. Пишаюся тим, що я кілограмова чемпіонка-перечемпіонка. І пишаюся своєю здібністю закінчувати справи, які починаю. Мені здається, що це дуже круто. Я кожного разу сама дивуюся", - розповіла Аніта.

Луценко зазначила, що є впевненою у собі людиною Фото: Олександр Ратушняк

Тренерка також пояснила, чи часто вона виходить з зони комфорту:

"Мені здається, що ми щодобово не у комфорті, тому, напевно, увесь час (доводиться виходити з неї - ред.)".

Зіркова тренерка порадила, як увійти у спорт новачкам.

"Кожного дня займатися по 5 хвилин. Не по годині. Три рази на тиждень", - зазначила вона.

Наостанок Луценко розказала про антистреси, які допомагають їй розвантажуватись.

"Нещодавно трусило так, пішла позаймалася, і от я прям відчула цей ефект, коли тебе ковбасить. Коли ти потренувався, вийшов, і виробилося все: дофамін, серотонін. Працює 100 відсотків, перевірено.

А от від алкоголю Аніта закликала відмовитись. І замотивувала історією подружки, яка за півроку після відмови від спиртного не впізнала своє обличчя (і це без втручання косметологічних маніпуляцій).

Нагадаємо, раніше Луценко спеціально для Tabloid розповідала, чим зазвичай харчується, що дає їсти доньці, які ранкові ритуали має та що з продуктів точно ніколи не з’явиться в її холодильнику.