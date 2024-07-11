"Не хочу бути худою чи накачаною": Аніта Луценко про любов до смаколиків, важливість силових з віком та як відмова від алкоголю вплинула на її обличчя

Аніта Луценко розказала про культуру харчування в дитинстві, чи має табу в їжі та як ставиться до бодипозитиву

У світі ідеальних картинок із соцмереж багато дівчат мріють про досконале тіло та приголомшливу фігуру, іноді повністю забуваючи про власне ментальне здоров’я. А секрет гарного вигляду насправді – це баланс.

40-річна зіркова фітнес-тренерка та блогерка Аніта Луценко спеціально для Tabloid привідкрила завісу свого життя та поділилася, чим зазвичай харчується разом із донькою, які ранкові ритуали має та що з продуктів точно ніколи не з’явиться в її холодильнику.

– Аніто, розкажіть, що саме стало першим поштовхом до вибору професії.

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– З 4-х років я займалась спортом, а до 16 вже була багаторазовою чемпіонкою України зі спортивної аеробіки і мала друге місце в Європі. Моє дитинство проходило серед тренувань з аеробіки для жінок, яких я бачила, поки займалась професійним спортом. Це було захопливо та дуже красиво. Все дитинство і юність я спостерігала, як щасливі жінки і чоловіки виходять після тренування, яскраво одягнені, об’єднані однією ідеєю, наповнені класною музикою і танцями. Тож які ще могли бути в мене варіанти? Звісно, я захотіла стати частиною цього і в дорослому віці.

– Чи є якісь харчові звички, що ви унаслідували від батьків та вашої родини?

– Макарони з сиром – це улюблена їжа дитинства. Я, насправді, й досі обожнюю цю страву. Зараз тільки додаю до неї салат та якийсь білок: м'ясо, курку, креветки чи тунець у власному соку.

Їжте макарони з сиром, щоб виглядати як Аніта фото пресслужби Луценко

– В багатьох інтерв'ю ви застерігаєте від РХП (розладу харчової поведінки) і радите не впадати в крайнощі (щодо спорту і схуднення). Розкажіть про власний досвід. Чи доводилося вам стикатися з такими проблемами?

– Я в професії більш ніж 20 років, і, мені здається, бачила все: і повних дівчат, і на таблетках, і на голодуванні, і в лікарні після виснажливих тренувань, ліполітиків чи переїдання. Тож як висновок, можу сказати – всі люди приходять до нормального харчування, але цей шлях займає близько 30 років. Я також мала досвід набору ваги під час вагітності. Це була ніби гра: наберу, а потім покажу всім, як тренер вміє класно і швидко скидати, але щось пішло не так. Тоді я набрала більше, ніж збиралась, а в якийсь момент вже не могла втриматися від їжі та солодких напоїв. Тож скидати виявилось складніше, ніж я думала.

Це був нелегкий період, але саме він дав мені розуміння того, що переживає людина, коли стоїть на шляху зміни звичок. Взагалі-то мені здається, що в Україні досить викривлене розуміння красивої фігури, а занадто обмежене харчування називається здоровим. Щоб бути стрункою, не потрібно відмовлятися від картоплі, хлібу, макаронів, борщу, сирників і солодощів. Все не так категорично, як зазвичай люди бачать. А розповсюджена нервова анорексія: не їсти певну категорію продуктів, тренуватися надміру, валитися щодня – це не ок.

– До повномасштабного вторгнення ви розказували, що ваш ранок починається о шостій. Розкажіть, чи дотримуєтесь цієї традиції зараз? Назвіть ритуали, без яких не минає жоден ранок здорової спортивної жінки?

– Я змінила свій ритм завдяки спеціальному персню, що оснащений датчиками і повністю дає мені картинку температури, серцебиття, чи є кисневе голодування, та всіх фаз сну. На основі всіх моїх показників цей перстень, на моє здивування, видав інформацію, що я – не ранній жайворонок, і оптимальний час пробудження для мене о 7-8 годині. Тож тепер я насправді почуваюся більш сповненою енергією.

Єдине, що не змінюється от вже 15 років, так це ранкова зарядка "Сур’я Намаскар" (серія з 12 поз йоги, які традиційно виконуються як форма фізичної та духовної практики - ред.). 5 хвилин зарядки щодня – це сталеве правило, без якого я погано почуваюся і моє тіло "дерев’яніє".

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– Що з напоїв обов'язково є у вашому щоденному раціоні? Чи є якісь табу? Скільки філіжанок і якої кави вживаєте? До речі, щодо молока. Чи вживаєте цей продукт і якщо так, то яке саме.

– Я п'ю чорну каву без молока та цукру, хоча ще 3 роки тому не могла собі такого уявити, обожнювала капучино. На одному з психологічних навчань я опанувала метод зміни звичок і тепер насолоджуюсь більш корисним напоєм для мене – чистою кавою зранку. Крім цього, я не п’ю солодкі напої, соки, фреші, компоти. Саме це стало причиною мого стрімкого набору під час вагітності, коли вага дійшла до 80 кг, бо мені дуже подобалися соки із пляшечки щодня. Молоко вживаю безлактозне (у мене часткова непереносимість лактози) і мало, скоріше при приготуванні їжі, проте кисломолочна продукція завжди є в раціоні: йогурт, сир, кефір, сир м’який.

– Розкажіть про свій приблизний раціон на день. Чи є табу у харчуванні? Топ 3 ваших улюблених продуктів.

– Ніяких табу немає, просто є те, що я не люблю. На ранок у мене зазвичай яйця, солона вівсянка чи сирники. Обід – це суп з хлібом та якийсь білок: риба, курка чи м’ясо з овочами і гречкою, рисом чи макаронами. А на вечерю – половину тарілки якісь овочі: печені, варені, гриль, суп чи салат і білок (м’ясо, риба, яйця, птиця), а також трошки вуглеводів, щоб краще спати. Мене вуглеводи на ніч дуже заспокоюють. Також у мене щодня є десерт, але лише після основної їжі. Це може бути і шматочок тортика або вафлі, печиво чи якийсь мус, іноді це протеїновий десерт типу пудингу.

Коли я починаю думати, що щось треба обмежити, я зупиняюся і повертаю себе в нормальний стан. Нагадую собі, що моє ментальне здоров’я важливіше, ніж фізичне, чого б від мене не очікували як від тренера. Я не хочу бути худою чи накачаною – я хочу бути нормальною і здоровою фізично та ментально. Я бачила достатньо перекосів, щоб зробити висновки для самої себе.

– Якого продукту точно ніколи не буде вдома у вашому холодильнику? А який є завжди?

– Завжди є яйця, кисломолочний сир, різні крупи, купа овочів та фруктів, морожені котлетки, а також соус барбекю, який обожнюю додавати до м’яса. З того, що не знайдете в мене – це чипси. Більше "заборонених" продуктів не пригадаю, навіть майонез є. Єдине, що просто не люблю – окрошку і шкварки.

В якості заспокійливого Аніта обирає вуглеводи на ніч

– Протягом повномасштабного вторгнення ви мешкаєте у Британії. Розкажіть, чи дорого обходиться хелсі-візок в супермаркеті і чи важко було звикнути до інших продуктів. Чи бракує вам там якихось українських виробів?

– Бракує квашеної капусти та корейської моркви. Але так я досить часто буваю в Україні, то тут відриваюся. Я насправді не зациклені на їжі. У Британії я перестала ходити по кафе та ресторанах, вдома просто смачніше. Всі продукти для мене звичні в супермаркеті, тож не відчуваю проблем навіть з купівлею сиру для сирників чи гречки. Британія дуже відкрита до смаків інших культур, тому всюди можна знайти навіть котлету по-київськи.

– Нещодавно ви звертали увагу на те, що європейки займаються спортом задля здоров'я, в той час, як українки – "щоби важити менше норми". Як думаєте, з чим це пов'язано?

– На Заході тіло як головний атрибут краси та престижу було років 20 тому. З того часу люди зрозуміли, що в першу чергу важливе ментальне здоров’я. Тобто якщо ти худа, красива і з гладеньким волоссям, але у тебе булімія і ти відпрацьовуєш з’їдену шоколадку в залі – це проблема зі здоров’ям, і це важливо. У нас же все ще тіло важливіше за моральний стан. Дівчата продовжують думати, що їхні щастя і успіх, прийняття в суспільстві залежать від ваги. Я за те, щоб було смачно, спокійно, в міру. Тоді не буде гойдалок. Бо недостатня вага має такі самі ризики для здоров’я, як і надмірна, і наукова статистика захворювань це підтверджує.

– Що думаєте про користь масажів для схуднення. Чи робите ви якісь з них?

– Обожнюю масаж. У нього є один момент: поки ти його робиш – немає целюліту, присутня пружність, а також класно виходять набряки. Але коли припиняєш, то все повертається. Тому я була б щаслива робити масаж 1-2 рази на тиждень, але наразі практикую лише раз на 2-3 місяці. В інший час роблю такий собі щоденний міні самомасаж: використовую самостійно скраб та щітку в душі, а також зволожую тіло.

– Чи відвідуєте ви косметолога? Які продукти з догляду за шкірою обличчя та тіла є вашими фаворитами?

– У мене є для вас відкриття: я перестала пів року тому пити алкоголь. І ось буквально місяць назад подивилася на себе і задумалась, чому це в мене без ніяких процедур обличчя виглядає так, наче я щось собі колола і робила апаратні процедури. І я зрозуміла, що це – відсутність алкоголю і плюс збільшення ваги на 1 кг. Мої подруги теж почали прибирати цю звичку, і всі як одна відмічають зміни в якості шкіри навіть через 2 тижні. Тож мій секрет не в тому, що треба робити, а в тому, чого не робити.

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– Чи відчували якісь зміни у тілі, обміні речовин з віком? Якщо так, то в якому віці і які саме.

– Обмін речовин залежить від кількості м’язів у тілі, побутової активності і того, що ти їсиш. Чи починаємо ми менше рухатися з віком? Так! Чи починаємо більше їсти – так! Але коли ти це знаєш, то можеш все скорегувати і ввести у тренування більше силових вправ з вагою, щоб не втрачати м’язову тканину. Силові з віком – це обов'язково! Звичка їсти, так само як і в 20 років, теж зіграє злий жарт. Ми маємо скоротити кількість їжі і не забувати про білок в раціоні, саме він дає пружність шкірі. Чи відчуваю я зміни в тілі – так! Чи відчуваю я себе більш стабільною, впевненою в собі настільки, що не хотіти виглядати на 20 років, а відповідати своєму віку – так! Я не хочу, щоб мене називали дівчиною, мені подобається бути жінкою – жіночною, сповненою енергії та впевненості.

– Ми знаємо, що ви велика шанувальниця йоги, поділіться, будь ласка, як ви прийшли до такого виду практик? З чого порадили б почати новачкам в цій сфері?

– Насправді, попри те, що я сертифікований міжнародний інструктор йоги, ніколи не проводила йога-тренувань. Тільки на екзамені. За спиною маю 2 місяці навчання в Індії, що в сумі більш ніж 400 годин. Думаю, згодом прийду до викладання йоги, але поки більше надаю перевагу танцям і силовим вправам.

Йога зараз в моєму житті є щоденно у вигляді зарядки "Сур’я Намаскар". У мене на ютуб-каналі можна знайти повну відео-інструкцію та зробити її зі мною. З цього рекомендую і почати.

– Розкажіть про виховання вашої доньки: чи вже привчаєте до корисних звичок і спортивного режиму?

– Насправді, Мія більш хелсі, ніж я. Вона не любить солодощі, її не змусиш з’їсти піцу чи чипси. Колись, коли Мія отруїлася, потрібно було, щоб вона випила трошки Спрайту (стандартний західний прийом лікування), але я не змогла її змусити. Дитина просто ридала, що не хоче таке солодке пити.

У цьому плані вона ідеальна: каші, картопля, макарони, всі овочі. Мія обожнює ягоди і фрукти та не любить сири, соуси і все змішане. Я б хотіла харчуватися так чисто, як вона, але люблю більш насичені смаки і солоденьке. Також не відмовляю собі в експериментах, на відміну від стабільної Мії.

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– Як ставитеся до модного нині бодіпозитиву? Чи вірите в його щирість?

– Я вважаю, що бодіпозитив — це важливий рух, який сприяє прийняттю та любові до власного тіла, незалежно від його форми та розміру. Як фітнес-тренерка, я завжди підкреслюю, що здоров'я та самопочуття важливіші за будь-які зовнішні стандарти краси. Що стосується щирості бодіпозитиву, я вірю, що цей рух має свої корені в дійсно щирих намірах підтримати людей у їхньому шляху до самоприйняття.

Я за баланс в усьому і проявленні любові до свого тіла в тому, що ти його шануєш, підтримуєш, тренуєш і насичуєш і здоровою їжею, і смаколиками. Без перекосів. Нормальна вага – це та вага, з якою людина живе довше. Її норми для людей різного віку і гендеру давно науково відомі.

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