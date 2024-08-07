"Баляндраси": Єфросиніна, Денисенко, Гресь і TVORCHI запалять на стендап-івенті від ТаблоID
Нарешті це станеться! ТаблоID уперше за 19 років свого існування влаштовує зірковий івент, який здивує форматом і учасниками та збере кошти на Сили оборони.
Запрошуємо вас на "Баляндраси" 15-го серпня. Місце проведення заходу з метою безпеки буде повідомлене пізніше.
Частина коштів від продажу квитків піде на закупівлю дронів для 48 ОШБ.
ТаблоID завжди славився своїм унікальним стилем, тому і наш івент ми назвали колоритним українським словом.
Баляндраси - це веселі та несерйозні оповідки і теревені на легкі теми. Тож ми покликали відомих людей, аби розкрити їх у новому амплуа - вийти на сцену та з гумором розказати про власні факапи. Адже великий успіх неможливий без невдач. Особливо в нинішні непрості часи, коли кожна галузь змушена виживати у надскладних умовах.
Такими ви ще їх не бачили! Свої факап-баляндраси презентують:
- журналіст-розслідувач Михайло Ткач
- актриса Наталка Денисенко
- засновниця креативної агенції GresTodorchuk Ярослава Гресь
- засновниця бренду взуття, бізнесвумен Аліна Качоровська
- депутат Роман Грищук
- стендап-комік Тарас Яремій
- військова медикиня Ірина Клейменова
- бізнесвумен і меценатка Катерина Загорій
Дрескод заходу - вишиванка.
Ведучі вечора — блискуча Маша Єфросиніна та іскрометний Роман Кравець.
За музичну частину відповідають учасники Євробачення-2023 гурт TVORCHI - електронний гурт, який називають найгучнішим відкриттям молодої української сцени. Володарі музичної премії YUNA у категоріях "Найкращий попгурт року", "Альбом року" та "Найкраще концертне шоу року".
Придбати квитки на івент можна і треба ТУТ.