"Баляндраси": Єфросиніна, Денисенко, Гресь і TVORCHI запалять на стендап-івенті від ТаблоID

Нарешті це станеться! ТаблоID уперше за 19 років свого існування влаштовує зірковий івент, який здивує форматом і учасниками та збере кошти на Сили оборони.

Запрошуємо вас на "Баляндраси" 15-го серпня. Місце проведення заходу з метою безпеки буде повідомлене пізніше.

Частина коштів від продажу квитків піде на закупівлю дронів для 48 ОШБ.

ТаблоID завжди славився своїм унікальним стилем, тому і наш івент ми назвали колоритним українським словом.

Баляндраси - це веселі та несерйозні оповідки і теревені на легкі теми. Тож ми покликали відомих людей, аби розкрити їх у новому амплуа - вийти на сцену та з гумором розказати про власні факапи. Адже великий успіх неможливий без невдач. Особливо в нинішні непрості часи, коли кожна галузь змушена виживати у надскладних умовах.

Такими ви ще їх не бачили! Свої факап-баляндраси презентують:

журналіст-розслідувач Михайло Ткач

актриса Наталка Денисенко

засновниця креативної агенції GresTodorchuk Ярослава Гресь

засновниця бренду взуття, бізнесвумен Аліна Качоровська

депутат Роман Грищук

стендап-комік Тарас Яремій

військова медикиня Ірина Клейменова

бізнесвумен і меценатка Катерина Загорій

Завітайте на Баляндраси від ТаблоID та почуйте те, про що відомі люди зазвичай не говорять

Дрескод заходу - вишиванка.

Ведучі вечора — блискуча Маша Єфросиніна та іскрометний Роман Кравець.

За музичну частину відповідають учасники Євробачення-2023 гурт TVORCHI - електронний гурт, який називають найгучнішим відкриттям молодої української сцени. Володарі музичної премії YUNA у категоріях "Найкращий попгурт року", "Альбом року" та "Найкраще концертне шоу року".

Гурт TVORCHI - хедлайнери заходу Фото з Instagram

Придбати квитки на івент можна і треба ТУТ.



