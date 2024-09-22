Зірка "Сватів" Кошмал вдруге стане мамою. Відео

Зірка "Сватів", 29-річна акторка Анна Кошмал вдруге стане мамою. Радісну новину у креативний спосіб вона повідомила у своєму Instagram.

Анна поділилася відео, на якому танцює хіп-хоп під пісню Beyonce "YA YA". Вона одягнута у широкі джинси та картату сорочку на кілька розмірів більше.

В кінці ролику Кошмал зняла її і продемонструвала вагітний животик.

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"Тепер у мене є чудова відмазка, щоб з’їсти подвійну порцію всього", - написала акторка.

Підписники в захваті від того, як акторка повідомила про новину

Шанувальники Анни засипають її вітаннями

Нагадаємо, Анна Кошмал перебуває у шлюбі з 2017 року, проте приховує свого чоловіка від шанувальників. У пари є 6-річний син Михайло.

До речі, якось Кошмал показала себе та Аліну Паш 12 років тому.