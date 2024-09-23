Саліванчук розповіла про одну з причин розлучення з чоловіком, чому боїться медитації та про б'юті-рутину, якої не має

39-річна актриса Анна Саліванчук, яка у березні оголосила про розлучення з чоловіком, нардепом Олександром Божковим, рідко говорить про особисте життя. Виняток вона зробила під час подкасту Regina Official.

У розмові акторка зазначила, що є чимало речей та моментів, які роблять її щасливою. І стосунки також у цьому списку.

"Звичайно, кохання (робить щасливою - ред). Чоловік, якого зараз у мене немає. І це, я не можу сказати "половинка", я – повноцінна людина. І мені треба повноцінна людина. Я не про половинки. Але, звичайно, чоловік – це плече, турбота і захист. Це не про гроші. Це про емоцію", – сказала вона.

У Саліванчук та її ексчоловіка 2 синів: 7-річний Гліб та 2-річний Микита фото з Instagram Анни Саліванчук

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Водночас, Саліванчук зізнається, що вона "не вміє спілкуватися з чоловіками".

"Я готова (до стосунків - ред.). Але досі ця маленька дівчинка (всередині мене - ред. ) не вміє спілкуватися з чоловіками, ходити на побачення. У мене такого нема. Мені здається, я взагалі фліртувати не вмію. Я людина, яка завжди каже правду. А правда - це не про флірт… От кілька днів тому, я була в спортзалі. До мене підійшов чоловік, почали розмовляти. Я зрозуміла, що я з ним спілкуюся, як чоловік з чоловіком", – додала акторка.

Вона також не приховує, що прагне змінити власне ставлення до самої себе. У цьому, на думку Анни, також причина краху її шлюбу.

"Я себе недолюблюю. У мене завжди на першому місці були діти. А це – неправильно. На першому місці мають бути ми, потім чоловік, потім діти, потім батьки. Одна з причин мого розлучення, це те, що в мене чоловік не був на другому місці. І я не була на першому. В мене були діти. І зараз так і залишилося. І це моє постійне почуття провини, що я на роботі, а вони залишилися з бабусею.

І після роботи, я не їду відпочити… Я біжу до дітей… Я не люблю себе настільки, наскільки повинна любити жінка. І багато моїх проблем в мене досі через це. В мене досі діти на першому. Зараз я на другому, і мені треба пропрацювати, аби підняти себе вище. Бо діти виростуть, скажуть "бувай", а я залишуся", – додала Саліванчук.

Анна назвала, одну з причин розлучення з чоловіком фото з instagram Анни Саліванчук

Крім розмов про особисте, торкнулися також більш практичних тем. Наприклад, догляд за собою. Анна зізналася, що її ранкова рутина теж починається з дітей.

"Як правило, в мене немає як такої б’юті-рутини. Мій день починається з того, що мій молодший, ще до будильника, відкриває очки і каже: "Я хочу їсти". 6:40, а він вже хоче їсти. От день починається з того, що я обіймаюсь з молодшим, ми встаємо, йдемо пити водичку. Я обов’язково її п’ю, тепленьку коралову воду. І готую сніданок дітям", – сказала вона.

"Зранку все, що я роблю, це наношу 4 засоби. Значить тонік, сироватка, кремчик під очі, кремчик для лиця. Відводжу дітей у школи і садочок. А потім спорт. Якщо немає зйомки зранку", – розповіла актриса.

фото з Instagram Анни Саліванчук

Щодо спорту, то Анна зізнається, в її рутині має бути динамічна активність.

"Ходжу в спортзал. Мені треба активне фізичне навантаження. Я досі ще не знайшла свого ментора, коуча, тренера з йоги. І от коли я на йогу ходжу, і треба полежати в одній позі 10 хвилин, то в мене починають в голові крутитися всі проблеми, думки… Кожна медитація для мене - це страх. Я їх роблю періодично. Але я не можу досидіти до кінця. Важко, я постійно зупиняюся, постійно думаю про своє", – розповіла вона.

Нагадаємо, нещодавно Саліванчук знялася оголеною серед природи і пояснила, чому так робить.