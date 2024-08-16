"Це було красиво": Монро на "Баляндрасах" розповіла про блювання з авта й інші факапи, за які їй не соромно

Невгамовна Монро у вишиванці від Etnodim завітала на "Баляндраси" Фото: Олександр Ратушняк

15-го серпня в ресторані "Прага" у Києві відбувся захід від ТаблоID та УП "Баляндраси", де спікери чесно зазнавалися гостям у своїх смішних факапах.

Та не всі епічні історії пролунали зі сцени. Так, блогерка Монро в ексклюзивному коментарі ТаблоID розповіла про деякі свої пригоди, а ще пояснила, чому факапів не потрібно соромитися.

"Важливо сприймати себе будь-якою людиною. Умовно, факап – це така своєрідна типу помилка, щось, що від тебе не залежить. Воно трапилося, і вам здається, що іншим смішно, а вам соромно. А сором – це соціальна смерть", - наголосила Монро.

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"Мені ні за що не соромно. Це моє життя, от воно таке, таке трапляється, і в цьому нема нічого страшного", - зазначила вона.

Монро та її менеджерка й подруга Наталія Медведєва зазнімкувалися з редакцією ТаблоID Фото: Олександр Ратушняк

Наприклад, якось із Монро стався, з її слів, найбільший кошмар драг-артистки.

"Mama Music презентували дует НеАнгели у нічному клубі "Арена". І вони запросили драг-квін зустрічати гостей, а потім розважати. І щедро наливали коктейлі. Були "викрутки". Ми так нах*ячилися... Це 2007-й чи 2008-й рік. І я була в такій рудій перуці. Така шляпа була пришита на перуку. І ми тусили, тусили, тусили. Шось на сцені танцювали і я присіла, там були такі сходи. І от пам’ятаю, я присіла. Виходить гурт "НеАнгели", - пригадала зірка.

"Починається перша пісня, вступ. І я починаю мотати головою. І так, ху*к – і в мене відлітає перука. Добре, що всі дивилися на "НеАнгелів". Це була їх перша поява на публіці. Тобто це така масштабна презентація. І от це просто. А я так пам’ятаю, сиділа "в образє". У мене на голові така дуля (зачіска - ред.), і я так думаю "отползаєм, отползаєм". Ой, але це було весело", – розповіла Монро.

Зі слів блогерки, те, що їй колись здавалося жахіттям, з часом стає просто смішно згадувати. Власне, так і потрібно ставитися до факапів, аби лише вони нікому не завдавали шкоди.

Блогерка своїх факапів не соромиться - і нікому не радить Фото: Олег Сошко

"Якщо ти робиш помилку, і вона шкодить іншим – це вже не факап. Тут треба брати відповідальність і вирулювати. А факап, боже, обригала (вулицю) Саксаганського! Це було красиво, я їхала в мазераті. І не соромно зовсім. Хоча тоді мені здавалося: все", - поділилася Монро.

"Або я заснула в клубі. Красива, в норковому манто, на вході. Я взяла манто, додому їхала. Щось я така п’яна була нереально чи втомлена, вже не пам’ятаю, це був 2013-ий рік. Я заснула і біля мене робили фотки – я ж тоді вже зірка була. Я лежала, слина текла, добре, що недовго. Хоча тоді мені здавалось, це все, це крах усього, це такий позор", - зізналася вона.

Як відомо, в минулому для Монро лишилися не лише кар'єра травесті-діви - нині вона навчається на психологиню - а і алкоголь. Кілька місяців тому блогерка відверто розповіла про те, чому вирішила повністю прибрати його зі свого життя.



