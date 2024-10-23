Пенелопа Крус зняла Хав'єра Бардема оголеним в душі, а він згадав, як між ними вперше виникла "хімія"

55-річний іспанський актор Хав'єр Бардем оголив м'язистий торс та попозував в душі своїй дружині, 50-річній актрисі Пенелопі Крус.

Ці фото прикрасили нове інтерв'ю Бардема виданню Gentleman's Journal, в якому він, зокрема, згадав, як вони з Пенелопою зустрілися вперше.

Крус зробили живі та емоційні кадри свого чоловіка Фото з Gentleman's Journal

"Їй було 17, а мені 22". Це був її перший фільм та один із моїх перших фільмів. Великих фільмів. Ми познайомилися на примірці, там ми подивилися один на одного, і я припускаю, що щось сталося. Щось, що не має пояснень і виходить за рамки логіки та міркувань", - пригадав Хав'єр.

Реклама:

"Але тоді у нас було інше життя, різні плани та цілі. Проте щось відбулося – енергія, хімія... І це тривало так довго, навіть незважаючи на те, що ми не бачилися і не розмовляли один з одним багато років", - зауважив Бардем.

Трішки мокрого тіла від Бардема в об'єктиві його коханої

Романтичні стосунки, які переросли в шлюб, почалися між акторами, коли слава обох уже вийшла далеко за межі Іспанії. Це сталося у 2007-му році на зйомках фільму Вуді Аллена "Вікі Крістіна Барселона".

"Ми зрозуміли, що почуття все ще живе. Дуже живе. На наш подив! Але так сталося, що на той момент ми обоє були вільні, тож, природно, відбулося те, що мало відбутися – двоє людей відновили зв’язок, тому що між ними було багато речей, набагато більше, ніж вони очікували", - зізнався Бардем.

Ранкова рутина чоловіків виглядає так

"Але цінним також є те, що ми зустріли одне одного ще до всього шуму, до успіху... І це важлива основа, щоб покластися на людину, тому що ви знаєте її по-справжньому, а вони знає по-справжньому вас. Ти бачиш мене, я бачу тебе. Це важливо", - наголосив актор.

Нечасто 55-річний краш багатьох жінок у світі оголюється на сторінках преси

Нагадаємо, Крус із Бардемом виховують 13-річного сина Леонардо та 11-річну доньку Луну.