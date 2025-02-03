Історична мить: Бейонсе з 13-річною донькою піднялась на сцену Греммі за нагородою, яку отримала вперше

Американська співачка Бейонсе вперше здобула перемогу в номінації "Альбом року" на премії "Греммі-2025". Цей момент вона розділила зі своєю старшою донькою Блю Айві Картер.

Як пише Teen Vogue, під час оголошення переможця співачка піднялася на сцену разом із 13-річною Блю Айві, тримаючи її за руку. Дівчина з гордістю дивилась на маму та підтримала її теплими обіймами.

Бейонсе розділила цю історичну мить зі своєю дочкою Блю Айві Фото Getty Images

43-річна Бейонсе у своїй промові подякувала всім, хто підтримував її творчий шлях.

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Перемога артистки в цій категорії стала історичною, оскільки, незважаючи на рекордну кількість номінацій (99 за всю кар'єру), Бейонсе ніколи раніше не отримувала головну нагороду "Альбом року". До цього її обганяли такі артисти, як Тейлор Свіфт, Адель і Гаррі Стайлз. Цього разу з "Cowboy Carter" вона нарешті здобула заслужене визнання.

Jay-Z пишався своїми дівчатами, сидячи в залі Фото Getty Images

Крім головної нагороди вечора, Бейонсе також отримала премії за "Найкращий кантрі-дует/груповий виступ" (разом із Майлі Сайрус) та "Найкращий кантрі-альбом".

Ймовірно, донька Бейонсе ще не раз з’явиться на сцені в межах нового туру "Cowboy Carter Tour 2025" своєї мами. Активна участь Блю у минулому шоу "Beyoncé Bowl" лише підтверджує її інтерес до творчої діяльності. Тоді дівчина не тільки продемонструвала впевнену хореографію на сцені, але і сама подавала ідеї для танцю.

Нагадаємо, два місяці тому Джея-Зі звинуватили у зґвалтуванні разом із P.Diddy, але він одразу ж після обвинувачень прийшов на прем'єру із Бейонсе та Блю Айві.