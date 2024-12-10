На тлі звинувачення у зґвалтуванні: Jay-Z з Бейонсе, донькою та тещею гордовито з'явився на кінопрем'єрі. Фото

Американський репер Jay-Z разом із дружиною Бейонсе, донькою та тещою з'явився на прем'єрі мюзиклу "Муфаса: король лев" після того, як його та репера Diddy звинуватили у зґвалтуванні дівчинки-підлітка на початку 2000-х.

Вся сім’я посміхалася, позуючи на червоній доріжці у театрі "Долбі" в Голлівуді.

Як відомо, Бейонсе зі старшою донькою Блю Айві озвучили одні з головних ролей у мюзиклі. Дівчата для хідника обрали розкішні золоті сукні. Також на деяких фото до родини приєдналася і мама Бі, Тіна Ноулз.

Родина позувала, наче нічого не сталося Фото Getty Images

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За даними інсайдерів The Post, спочатку репер із родиною не збирався відвідувати захід, але після судового позову передумав.

Раніше Шона Картера (справжнє ім'я Jay-Z) та Шона Комбса (P.Diddy) звинуватили у зґвалтуванні 13-річної дівчинки на вечірці MTV Video Music Awards у 2000 році. Жінка на ім'я Джейн Доу подала на реперів цивільний позов, в якому заявила, що вони обидва скривдили її.

Як пише Page Six, перший позов був поданий ще у жовтні, але саме зараз був змінений. До нього додали ім'я чоловіка Бейонсе.

13-річна Блю Айві Картер була справжньою принцесою у своїй розкішній золотій сукні. А Джей-Зі обійняв тещу Тіну, а от про дружину забув Фото Getty Images

Згідно з позовом, імовірна жертва стверджує, що на вечірці відчула запаморочення після напою і пішла відпочити в спальню. Жінка запевняє, що Jay-Z та P.Diddy увійшли в кімнату і по черзі зґвалтували її. Також там нібито була присутня ще одна знаменитість, ім'я якої не називають.

55-річний Jay-Z, звісно ж, заперечив усі звинувачення та заявив, що його намагався шантажувати адвокат Тоні Базбі. Крім того, репер подав заяву про відхилення позову, назвавши його "цинічним і прорахованим" планом "примусово сплатити непомірну суму грошей".

Що стосується юридичної команди Diddy, вони також розкритикували позов як ще один "безсоромний трюк".

Нагадаємо, у вересні американський шоубізнес струсонув скандал через так звані "Білі вечірки", які влаштовував репер P.Diddy за участю найвідоміших селебріті та політиків.