На тлі звинувачення у зґвалтуванні: Jay-Z з Бейонсе, донькою та тещею гордовито з'явився на кінопрем'єрі. Фото

Тамара Кудрявченко 10 грудня, 11:00

Американський репер Jay-Z разом із дружиною Бейонсе, донькою та тещою з'явився на прем'єрі мюзиклу "Муфаса: король лев" після того, як його та репера Diddy звинуватили у зґвалтуванні дівчинки-підлітка на початку 2000-х.

Вся сім’я посміхалася, позуючи на червоній доріжці у театрі "Долбі" в Голлівуді.

Як відомо, Бейонсе зі старшою донькою Блю Айві озвучили одні з головних ролей у мюзиклі. Дівчата для хідника обрали розкішні золоті сукні. Також на деяких фото до родини приєдналася і мама Бі, Тіна Ноулз.

Jay-Z, Бейонсе та дочка

Родина позувала, наче нічого не сталося

Фото Getty Images

За даними інсайдерів The Post, спочатку репер із родиною не збирався відвідувати захід, але після судового позову передумав.

Раніше Шона Картера (справжнє ім'я Jay-Z) та Шона Комбса (P.Diddy) звинуватили у зґвалтуванні 13-річної дівчинки на вечірці MTV Video Music Awards у 2000 році. Жінка на ім'я Джейн Доу подала на реперів цивільний позов, в якому заявила, що вони обидва скривдили її.

Як пише Page Six, перший позов був поданий ще у жовтні, але саме зараз був змінений. До нього додали ім'я чоловіка Бейонсе.

Бейонсе з чоловіком, мамою і дочкою

13-річна Блю Айві Картер була справжньою принцесою у своїй розкішній золотій сукні. А Джей-Зі обійняв тещу Тіну, а от про дружину забув

Фото Getty Images

Згідно з позовом, імовірна жертва стверджує, що на вечірці відчула запаморочення після напою і пішла відпочити в спальню. Жінка запевняє, що Jay-Z та P.Diddy увійшли в кімнату і по черзі зґвалтували її. Також там нібито була присутня ще одна знаменитість, ім'я якої не називають.

55-річний Jay-Z, звісно ж, заперечив усі звинувачення та заявив, що його намагався шантажувати адвокат Тоні Базбі. Крім того, репер подав заяву про відхилення позову, назвавши його "цинічним і прорахованим" планом "примусово сплатити непомірну суму грошей".

Що стосується юридичної команди Diddy, вони також розкритикували позов як ще один "безсоромний трюк".

Нагадаємо, у вересні американський шоубізнес струсонув скандал через так звані "Білі вечірки", які влаштовував репер P.Diddy за участю найвідоміших селебріті та політиків.

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