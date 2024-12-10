Бейонсе, Спірс, Фергі та Агілера: чим займаються і як виглядають попдіви 2000-х. Фото
Нульові – це епоха ексцентричності та еклектики. Джинси на низькій талії, яскраві мейки, вельветові костюми Juicy Couture, багато стразів та шльопанці на високій платформі. А такі поп-діви 2000-х як Бейонсе, Ріанна, Брітні Спірс, Крістіна Агілера та Шакіра – були на своєму піку популярності. Ними захоплювалися, їх обожнювали та наслідували. За їхнім життям пильно стежили.
ТаблоID вирішив згадати, як вони починали і як у них справи зараз.
Бейонсе
На початку 21 століття Бейонсе почала своє тріумфальне сходження до статусу королеви світової попмузики. Цей період став для неї часом переходу від головної солістки популярного гурту Destiny's Child до успішної сольної артистки.
Перші пісні Бейонсе, такі як "Crazy in Love" з Jay-Z (майбутнім чоловіком) та "Baby Boy" – стали світовими хітами. Лише за свій перший альбом вона отримала 5 Grammy. А треки з другого альбому "Déjà Vu" та "Ring the Alarm" зробили її іконою попу.
Нещодавно вона випустила новий альбом "Cowboy Carter", який, звісно ж, розірвав усі чарти. У ньому Бі відійшла від звичних для себе жанрів у бік кантрі та з’явилася перед слухачами в образі довгокосої білявки.
В особистому житті співачки, яка щосили намагалася бути у всьому ідеальним прикладом для наслідування, не обійшлося без скандалів. Її на перший погляд бездоганний шлюб з Джеєм Зі був спотворений новиною про зраду чоловіка. Бейонсе навіть зняла фільм про стадії прийняття болісного моменту життя.
Пізніше Jay-Z публічно покаявся та сповідався у церкві перед дружиною. Парі вдалося врятувати шлюб і зараз вони виховують трьох спільних діток – старшу Блю Айві та двійнят Румі та Сера.
Утім, тільки-но зіркове подружжя покращило свою репутацію та почало повертати собі статус взірцевої родини, як підкрався скандал з P.Diddy. Відомо, що репер мав давні близькі стосунки із зірковим подружжям і що вони були помічені на сумнозвісних вечірках. Відтоді з’являються моторошні теорії змов, в яких Бейонсе та Jay-Z фігурують як головне зло музичної індустрії та співучасники злочинів проти дітей.
Брітні Спірс
Епоха нульових стала для зірки періодом злетів та падінь. Культові альбоми "Oops!... I Did It Again" і "Britney" та такі пісні Брітні Спірс як "Toxic" та "I'm a Slave 4 U" розірвали музичні чарти. Епатажні виступи на MTV Video Music Awards у 2001 з пітоном на шиї та пристрасний поцілунок з Мадонною, на цій же сцені у 2003 році, зробили співачку культовою персоною в історії попмузики.
Особисте життя Брітні сповнене драми. Її роман та скандальний розрив із колегою по сцені Джастіном Тімберлейком у 2002 році й досі обговорюють ЗМІ. У своїх мемуарах "Жінка в мені" Брітні розповіла про аборт, який змусив її зробити співак.
У жовтні 2004 року Спірс вийшла заміж за танцівника зі свого шоу-балету Кевіна Федерляйна. Пізніше у подружжя народилися сини Шон Престон і Джейден Джеймс.
У 2007 році Спірс потрапила в заголовки газет через публічний нервовий зрив, коли вона перед папараці поголила голову, а потім била парасолькою машину одного з репортерів. Скандали та підозри у тому, що співачка приймає наркотики, призвели до того, що у неї відібрали основну опіку над синами. А через рік Брітні опинилася під юридичною опікою її батька, котрий встановив повний контроль над її фінансами та особистістю.
Брітні Спірс зараз – зламана долею, але нарешті вільна від батька 43-річна жінка. У 2021 році, після зливу жахливих подробиць, практично ув’язнення співачки її родиною, вибухнув великий резонанс, який після судової тяганини закінчився омріяним звільненням зірки.
У 2022 році, Брітні одружилася з фітнес-тренером Семом Асгарі, а от нещодавно вони вже встигли розлучитися. Публічна судова тяганина, під час котрої пара ділила фінансові статки, завершилася на користь Спірс.
Крістіна Агілера
ЗМІ у нульових часто порівнювали Крістіну Агілеру з Брітні Спірс. Агілера пройшла великий шлях від підліткової зірки до топ-чартів світу. Альбом "Stripped" став поворотним моментом: він приніс світові такі хіти як "Beautiful" та "Dirrty", який став справжнім маніфестом сексуальної свободи.
У 2006 році вона здивувала всіх вінтажною естетикою та джазовими мотивами альбому "Back to Basics", у якому ще більше розкрила свій неймовірний вокальний діапазон. Пісні Крістіни Агілери – еквівалент внутрішньої свободи та експериментів.
Сьогодні Крістіна продовжує епатувати публіку та залишається активною в музичній сфері. Вона встигла стати однією з тренерів музичного шоу "Голос" та випустити альбом "Liberation". Також, 43-річна Агілера успішно поєднує кар’єру з особистим життям, виховуючи двох дітей - 10-річну дочку від Метью Ратлера та 16-річного Макса від першого шлюбу.
Ріанна
Становлення королеви R&B почалося у середині нульових. Перший альбом, спродюсований репером і чоловіком Бейонсе Jay-Z, не приніс їй світової слави, але другий "A Girl Like Me" допоміг співачці завоювати світові чарти. У 2007 році вона випустила альбом "Good Girl Gone Bad", який зробив справжній прорив у творчості артистки.
Пісні Ріанни "Umbrella", "Shut Up and Drive", "Don't Stop the Music" принесли світову славу і закріпили за нею образ "поганої дівчинки" та ікони стилю.
Зараз 36-річна Ріанна зосереджена на власному бренді "Fenty", під яким випускає косметику та спідню білизну. Як відомо, співачка не дуже прагне повертатися на сцену.
У 2020 році з’явилося офіційне підтвердження, що Ріанна розпочала стосунки зі своїм давнім другом, відомим репером Asap Rocky. Зараз пара виховує двох дітей і здається ідеальним союзом, який також називають найстильнішим.
Неллі Фуртадо
Пам'ятаєте, як звідусіль грали поп хіти 2000-х "Promiscuous", "Maneater", "Say It Right"? Неллі Фуртадо, кантрі співачка, після співпраці з продюсером Тімбелендом стала однією з найпопулярніших артисток десятиліття. Альбом "Loose" став комерційним феноменом і був проданий у кількості понад 12 мільйонів копій.
Куди ж поділася зірка? Все прозаїчно – шалена популярність зламала артистку. Після двох років нескінченних гастролей та вечірок Неллі Фуртадо вирішила поставити на паузу свою кар’єру і зайнятися родиною.
До 2016 року співачка була одружена зі звукорежисером Демасіо Кастеллоном, у шлюбі в них народилася донька Невіс.
До сьогодення артистка була зосереджена на пошуках себе та навчанні. 46-річна Неллі Фуртадо зараз працює над новою музикою разом із Тімбеледном, після хвилі популярності в ТikTok, а також активно займається благодійністю.
Фергі
The Black Eyed Peas – культовий колектив 2000-х. Унікальний стиль пісень та впізнаваний голос співачки Фергі зробили їх феноменом всесвітньої історії музики. Фергі була не тільки центром уваги на сцені, а й задавала стиль гурту – зухвалий та енергійний. Її вокал філігранно доповнював хіп-хоп біти, зробивши треки "My Humps" і "Don't Phunk with My Heart" хітами.
У 2017 році Фергі покинула гурт The Black Eyed Peas та випустила альбом "Double Dutchess", котрий не отримав великого комерційного успіху.
Зараз ікона нульових розвиває власну лінію взуття "Fergalicious by Fergie" та виноробний бренд, а також пробує себе в продюсерській діяльності. До речі, 49-річна Фергі відома філантропка. Співачка підтримує різноманітні благодійні ініціативи.
Від шлюбу з актором Джошем Дюамелем у неї є 11-річний син – Ексл Джек Дюамель. Після розлучення у 2017 році материнство стало одним з пріоритетів у житті Фьоргі.
Кеті Перрі
Виконавиця Кеті Перрі почала свою кар’єру на початку нульових як християнська співачка. Але справжня популярність накрила артистку у 2008 році, коли Кеті Перрі випустила другий альбом "One of the Boys". Трек "I Kissed a Girl" став справжнім хітом, який підірвав чарти, попри контроверсійну тему.
Зараз артистка продовжує працювати в музичній сфері. Пісні Кеті Перрі періодично стають хітами, як от "Daisies" і "Smile". У 2020 році співачка стала суддею в американському шоу "American Idol".
Крім того, 40-річна Кеті активно займається підприємницькими проєктами, як от власна лінія косметики та одягу. Її особисте життя також привертає увагу ЗМІ – з 2019 року вона одружена з актором Орландо Блумом і виховує спільну дочку Дейзі Дав.
Шакіра
Впізнаваний голос, східні мотиви та звабливі танці – колумбійська співачка Шакіра у нульових була не просто попдівою, а справжнім унікумом. Пісні Шакіри "Whenever, Wherever", "Underneath Your Clothes" та "Objection (Tango)" змушували танцювати весь світ.
Співачка з 2011 року була в стосунках з відомим футболістом Жераром Піке. Після народження другої дитини у 2015 році та стрімкого розвитку футболіста, співачка пожертвувала своєю кар’єрою і переїхала до Піке в Барселону, щоб взяти на себе відповідальність за родину.
У 2022 році світ сколихнула новина – Шакіра спіймала на зраді свого чоловіка. Співачка нічого не приховувала від публіки та відверто хайпувала на розлученні. Зараз 47-річна Шакіра активно повертається у шоубізнес та обіцяє новий альбом.
Пінк
Бунтарка з рожевим волоссям та впізнаваним тембром голосу в нульових не раз була в топах світових чартів. Хіти "Get the Party Started", "Just Like a Pill" і "Family Portrait" – неочікуване поєднання рок-звучання, поп-мотивів з відвертою лірикою зробили співачку Пінк дівою попкультури.
Зараз артистка продовжує працювати у шоубізнесі та їздить світом з турами. Пісні співачки Пінк продовжують отримувати схвальні відгуки критиків, а трек "Walk Me Home" став досить популярним.
Пінк з 2006 року у шлюбі з мотогонщиком Кері Хартом і виховує з ним двох дітей. У 2019 році 45-річна співачка отримала свою зірку на Голлівудській алеї слави.
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