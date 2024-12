Бейонсе, Спірс, Фергі та Агілера: чим займаються і як виглядають попдіви 2000-х. Фото

Нульові – це епоха ексцентричності та еклектики. Джинси на низькій талії, яскраві мейки, вельветові костюми Juicy Couture, багато стразів та шльопанці на високій платформі. А такі поп-діви 2000-х як Бейонсе, Ріанна, Брітні Спірс, Крістіна Агілера та Шакіра – були на своєму піку популярності. Ними захоплювалися, їх обожнювали та наслідували. За їхнім життям пильно стежили.

ТаблоID вирішив згадати, як вони починали і як у них справи зараз.

Бейонсе

Такими Бі і Джея пам'ятають у 2000-х. Це фото зроблене у 2003 Фото Getty Images

На початку 21 століття Бейонсе почала своє тріумфальне сходження до статусу королеви світової попмузики. Цей період став для неї часом переходу від головної солістки популярного гурту Destiny's Child до успішної сольної артистки.

Перші пісні Бейонсе, такі як "Crazy in Love" з Jay-Z (майбутнім чоловіком) та "Baby Boy" – стали світовими хітами. Лише за свій перший альбом вона отримала 5 Grammy. А треки з другого альбому "Déjà Vu" та "Ring the Alarm" зробили її іконою попу.

Зараз Бейонсе вже в тому статусі, коли може дозволити собі будь-які експерименти Фото з Instagram

Нещодавно вона випустила новий альбом "Cowboy Carter", який, звісно ж, розірвав усі чарти. У ньому Бі відійшла від звичних для себе жанрів у бік кантрі та з’явилася перед слухачами в образі довгокосої білявки.

В особистому житті співачки, яка щосили намагалася бути у всьому ідеальним прикладом для наслідування, не обійшлося без скандалів. Її на перший погляд бездоганний шлюб з Джеєм Зі був спотворений новиною про зраду чоловіка. Бейонсе навіть зняла фільм про стадії прийняття болісного моменту життя.

Пізніше Jay-Z публічно покаявся та сповідався у церкві перед дружиною. Парі вдалося врятувати шлюб і зараз вони виховують трьох спільних діток – старшу Блю Айві та двійнят Румі та Сера.

32 перемоги та 99 номінацій на премію "Греммі" (включаючи роботу в Destiny's Child та The Carters), робить 43-річну Бейонсе найбільш нагородженою та найчастіше номінованою артисткою в історії Grammy Фото з Instagram

Утім, тільки-но зіркове подружжя покращило свою репутацію та почало повертати собі статус взірцевої родини, як підкрався скандал з P.Diddy. Відомо, що репер мав давні близькі стосунки із зірковим подружжям і що вони були помічені на сумнозвісних вечірках. Відтоді з’являються моторошні теорії змов, в яких Бейонсе та Jay-Z фігурують як головне зло музичної індустрії та співучасники злочинів проти дітей.

Брітні Спірс

Епоха нульових стала для зірки періодом злетів та падінь. Культові альбоми "Oops!... I Did It Again" і "Britney" та такі пісні Брітні Спірс як "Toxic" та "I'm a Slave 4 U" розірвали музичні чарти. Епатажні виступи на MTV Video Music Awards у 2001 з пітоном на шиї та пристрасний поцілунок з Мадонною, на цій же сцені у 2003 році, зробили співачку культовою персоною в історії попмузики.

Крихітка Брітні розривала світову сцену і досі є однією з найвидатніших співачок сучасності Фото Getty Images

Особисте життя Брітні сповнене драми. Її роман та скандальний розрив із колегою по сцені Джастіном Тімберлейком у 2002 році й досі обговорюють ЗМІ. У своїх мемуарах "Жінка в мені" Брітні розповіла про аборт, який змусив її зробити співак.

У жовтні 2004 року Спірс вийшла заміж за танцівника зі свого шоу-балету Кевіна Федерляйна. Пізніше у подружжя народилися сини Шон Престон і Джейден Джеймс.

Під час свого роману Джастін і Брітні запевняли загал, що між ними були лише платонічні стосунки, а через багато років виявилося, що співачка навіть зробила аборт Фото Getty Images

У 2007 році Спірс потрапила в заголовки газет через публічний нервовий зрив, коли вона перед папараці поголила голову, а потім била парасолькою машину одного з репортерів. Скандали та підозри у тому, що співачка приймає наркотики, призвели до того, що у неї відібрали основну опіку над синами. А через рік Брітні опинилася під юридичною опікою її батька, котрий встановив повний контроль над її фінансами та особистістю.

Брітні Спірс зараз – зламана долею, але нарешті вільна від батька 43-річна жінка. У 2021 році, після зливу жахливих подробиць, практично ув’язнення співачки її родиною, вибухнув великий резонанс, який після судової тяганини закінчився омріяним звільненням зірки.

Нині Instagram поппринцеси рясніє крінжовими танцями та дивними відео, які нерідко лякають її фанів

У 2022 році, Брітні одружилася з фітнес-тренером Семом Асгарі, а от нещодавно вони вже встигли розлучитися. Публічна судова тяганина, під час котрої пара ділила фінансові статки, завершилася на користь Спірс.

43-річна Брітні вже давно не виступає і не випускає нових пісень

Крістіна Агілера

ЗМІ у нульових часто порівнювали Крістіну Агілеру з Брітні Спірс. Агілера пройшла великий шлях від підліткової зірки до топ-чартів світу. Альбом "Stripped" став поворотним моментом: він приніс світові такі хіти як "Beautiful" та "Dirrty", який став справжнім маніфестом сексуальної свободи.

Так Агілера виглядала у 2000-му Фото Getty Images

У 2006 році вона здивувала всіх вінтажною естетикою та джазовими мотивами альбому "Back to Basics", у якому ще більше розкрила свій неймовірний вокальний діапазон. Пісні Крістіни Агілери – еквівалент внутрішньої свободи та експериментів.

Сьогодні Крістіна продовжує епатувати публіку та залишається активною в музичній сфері. Вона встигла стати однією з тренерів музичного шоу "Голос" та випустити альбом "Liberation". Також, 43-річна Агілера успішно поєднує кар’єру з особистим життям, виховуючи двох дітей - 10-річну дочку від Метью Ратлера та 16-річного Макса від першого шлюбу.

Ріанна

Становлення королеви R&B почалося у середині нульових. Перший альбом, спродюсований репером і чоловіком Бейонсе Jay-Z, не приніс їй світової слави, але другий "A Girl Like Me" допоміг співачці завоювати світові чарти. У 2007 році вона випустила альбом "Good Girl Gone Bad", який зробив справжній прорив у творчості артистки.

Першим справжнім хітом Рі-Рі стала пісня "Umbrella" Фото Getty Images

Пісні Ріанни "Umbrella", "Shut Up and Drive", "Don't Stop the Music" принесли світову славу і закріпили за нею образ "поганої дівчинки" та ікони стилю.

Зараз 36-річна Ріанна зосереджена на власному бренді "Fenty", під яким випускає косметику та спідню білизну. Як відомо, співачка не дуже прагне повертатися на сцену.

Важко повірити, що ця погана дівчинка стала просто таки зразковою мамусею Фото з Instagram

У 2020 році з’явилося офіційне підтвердження, що Ріанна розпочала стосунки зі своїм давнім другом, відомим репером Asap Rocky. Зараз пара виховує двох дітей і здається ідеальним союзом, який також називають найстильнішим.

Неллі Фуртадо

Пам'ятаєте, як звідусіль грали поп хіти 2000-х "Promiscuous", "Maneater", "Say It Right"? Неллі Фуртадо, кантрі співачка, після співпраці з продюсером Тімбелендом стала однією з найпопулярніших артисток десятиліття. Альбом "Loose" став комерційним феноменом і був проданий у кількості понад 12 мільйонів копій.

Такою Неллі була на початку своєї великої слави Фото з Instagram

Куди ж поділася зірка? Все прозаїчно – шалена популярність зламала артистку. Після двох років нескінченних гастролей та вечірок Неллі Фуртадо вирішила поставити на паузу свою кар’єру і зайнятися родиною.

До 2016 року співачка була одружена зі звукорежисером Демасіо Кастеллоном, у шлюбі в них народилася донька Невіс.

А це 46-річна зірка зараз

До сьогодення артистка була зосереджена на пошуках себе та навчанні. 46-річна Неллі Фуртадо зараз працює над новою музикою разом із Тімбеледном, після хвилі популярності в ТikTok, а також активно займається благодійністю.

Фергі

The Black Eyed Peas – культовий колектив 2000-х. Унікальний стиль пісень та впізнаваний голос співачки Фергі зробили їх феноменом всесвітньої історії музики. Фергі була не тільки центром уваги на сцені, а й задавала стиль гурту – зухвалий та енергійний. Її вокал філігранно доповнював хіп-хоп біти, зробивши треки "My Humps" і "Don't Phunk with My Heart" хітами.

Фергі часів гурту. 2003 рік Фото Getty Images

У 2017 році Фергі покинула гурт The Black Eyed Peas та випустила альбом "Double Dutchess", котрий не отримав великого комерційного успіху.

Зараз ікона нульових розвиває власну лінію взуття "Fergalicious by Fergie" та виноробний бренд, а також пробує себе в продюсерській діяльності. До речі, 49-річна Фергі відома філантропка. Співачка підтримує різноманітні благодійні ініціативи.

Нині Фергі вже не можна назвати суперзіркою, але вона точно завоювала своє місце в історії музики Фото з Instagram

Від шлюбу з актором Джошем Дюамелем у неї є 11-річний син – Ексл Джек Дюамель. Після розлучення у 2017 році материнство стало одним з пріоритетів у житті Фьоргі.

Кеті Перрі

Виконавиця Кеті Перрі почала свою кар’єру на початку нульових як християнська співачка. Але справжня популярність накрила артистку у 2008 році, коли Кеті Перрі випустила другий альбом "One of the Boys". Трек "I Kissed a Girl" став справжнім хітом, який підірвав чарти, попри контроверсійну тему.

Кеті Перрі зразка 2006-го Getty Images

Зараз артистка продовжує працювати в музичній сфері. Пісні Кеті Перрі періодично стають хітами, як от "Daisies" і "Smile". У 2020 році співачка стала суддею в американському шоу "American Idol".

Кеті перебуває в чудовій формі та іноді претендує на звання ікони стилю Getty Images

Крім того, 40-річна Кеті активно займається підприємницькими проєктами, як от власна лінія косметики та одягу. Її особисте життя також привертає увагу ЗМІ – з 2019 року вона одружена з актором Орландо Блумом і виховує спільну дочку Дейзі Дав.

Гаряча парочка Кеті і Орландо частенько епатують на хідниках Getty Images

Шакіра

Впізнаваний голос, східні мотиви та звабливі танці – колумбійська співачка Шакіра у нульових була не просто попдівою, а справжнім унікумом. Пісні Шакіри "Whenever, Wherever", "Underneath Your Clothes" та "Objection (Tango)" змушували танцювати весь світ.

У 2000-му Шакіра завоювала свої перші Греммі Фото Getty Images

Співачка з 2011 року була в стосунках з відомим футболістом Жераром Піке. Після народження другої дитини у 2015 році та стрімкого розвитку футболіста, співачка пожертвувала своєю кар’єрою і переїхала до Піке в Барселону, щоб взяти на себе відповідальність за родину.

Шак у чудовій формі і готова підкорювати шоубіз з новою силою Фото з Instagram

У 2022 році світ сколихнула новина – Шакіра спіймала на зраді свого чоловіка. Співачка нічого не приховувала від публіки та відверто хайпувала на розлученні. Зараз 47-річна Шакіра активно повертається у шоубізнес та обіцяє новий альбом.

Пінк

Бунтарка з рожевим волоссям та впізнаваним тембром голосу в нульових не раз була в топах світових чартів. Хіти "Get the Party Started", "Just Like a Pill" і "Family Portrait" – неочікуване поєднання рок-звучання, поп-мотивів з відвертою лірикою зробили співачку Пінк дівою попкультури.

Ця дівчина досі вражає вокалом і темпераментом Фото Getty Images

Зараз артистка продовжує працювати у шоубізнесі та їздить світом з турами. Пісні співачки Пінк продовжують отримувати схвальні відгуки критиків, а трек "Walk Me Home" став досить популярним.

Пінк з 2006 року у шлюбі з мотогонщиком Кері Хартом і виховує з ним двох дітей. У 2019 році 45-річна співачка отримала свою зірку на Голлівудській алеї слави.