Білл Гейтс назвав помилкою своє розлучення з дружиною після 27 років шлюбу: що відомо

Фото з Instagram Білла Гейтса

Американський мільярдер та філантроп Білл Гейт раптово заявив, що шкоду про розлучення зі своєю дружиною Меліндою майже чотири роки тому. Подружжя прожило в шлюбі 27 років та має трьох спільних дітей.

В інтерв'ю The Time Гейтс згадав 45-річний шлюб своїх батьків та заговорив про Мелінду.

Білл сказав, що намагався робити все, аби тільки його шлюб став ще міцніше, ніж у батьків.

Реклама:

"Я заохочував Мелінду бути трохи спокійнішою, ніж моя мати, але ми обидва були досить завзяті. Я проводив з дітьми більше часу, ніж мій тато, але співвідношення було 10:1, а Мелінда робила більшість справ для дітей. Ми чудово проводили час", - сказав Гейтс.

Гейтс зізнався, що йому подобалося провести так багато років з однією людиною, особливо коли були вже спільні діти та робочі проєкти.

"Коли ми з Меліндою познайомилися, я був досить успішним, але не надзвичайно успішним — це відбулося в той час, коли ми були разом. Коли ми розлучилися, це було важко, а потім вона прийняла рішення залишити фонд (йдеться про благодійний фонд, який заснувало експодружжя) — я був розчарований тим, що вона вирішила піти", - додав він.

Колишнє подружжя Гейтсів зі своїми дітьми: доньки Дженніфер (посередині), Фібі та син Рорі Джон Фото з Instagram Мелінди Гейтс

Білл зазначив, що перші два роки після розлучення було досить складно. Та додав, що за майже чотири роки став дещо "бадьорішим", втім досі вважає, що розрив це: "помилка, про яку я найбільше шкодую".

Гейтс наголосив, що досі бачиться з колишньою дружиною.

"Ми з Меліндою все ще бачимося — у нас троє дітей і двоє онуків, тому є сімейні заходи. Діти почуваються добре. Вони мають хороші цінності", - підсумував мільярдер.

Як відомо, після розставання Білла Гейтса з дружиною почали ходити чутки, що він зустрічається з вдовою одного з керівників Oracle, 60-річною Полою Херд.

До речі, Мелінда та Білл за роки поки не разом вже двічі стали бабусею та дідусем. Первістка їхня старша донька Дженніфер народила у березні 2022-го, а другу дитину - у листопаді 2024.