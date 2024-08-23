"Поки ця система при владі, я не повернуся": блогер Волошин пояснив, чому втік за кордон

Саша Волошин пояснив, чому виїхав до Польщі, але не пояснив як

Нещодавно стало відомо, що колишній чоловік співачки Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин виїхав за кордон.

22-го серпня він вирішив розставити всі крапки над і та виклав відео, в якому детально розповів, чому вирішив виїхати і як перетворився на "ворога країни". Щоправда, як саме йому вдалося виїхати, Волошин не уточнював.

"Напевно, я міг би уже не виставляти це відео, всі і так знають, що я виїхав. Але поки ця система при нашій владі, я повертатися не планую. Люди і моя аудиторія мене підтримали, думаю, вони розуміють, з чим пов'язаний такий крок. Але потім я зрозумів, що хочу все-таки людям показати, що відбувається в нашій країні і що відбувалося зі мною останні два місяці", - так почав свою розповідь Олександр.

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За словами блогера, все почалося в день, коли російська ракета вдарила по лікарні "Охматдит". Волошин стверджує, що за день до цього невідомі напали на його охоронця, побили з метою дізнатися якусь інформацію про нього. А через день, за словами блогера, в його машині знайшли апарат для прослуховування.

Як відомо, після ракетного удару на Київ 8-го липня деяких блогерів, зокрема і Волошина, звинуватили у поширенні російських наративів.

"Я почав отримувати погрози від військових", - запевнив Саша.

Волошин запевняє, що отримував безліч погроз, зокрема і від військових

"Я вважаю, що знаходжуся у демократичному світі, у демократичному суспільстві і маю право на своє слово", - заявив Волошин стосовно своїх емоцій у день обстрілу Охматдиту, якими він поділився того дня в сторіс.

Далі на відео блогер згадує перші дні повномасштабної війни і те, як люди мотивовано йшли захищатися свою країну. Також він закидає владі погану інформаційну політику у 2024 році, особливо стосовно мобілізації.

Також у відео Волошин показав скріни подяк від військових за його допомогу і зауважив, що ніколи не вважав себе супер волонтером, але завжди допомагав армії, виходячи зі своїх ресурсів.

"Я досі не розумію, чому з мене зробили ворога", - обурюється блогер

Блогер розповів, що 8-го липня, коли росіяни вдарили по Охматдиту, він, як і інші блогери, відкрив збір та весь день допомагав у лікарні, а ввечері побачив, що люди задонатили на його банку 5 мільйонів гривень. Однак він не очікував такої великої суми і, за його словами, такої відповідальності. Тож думав, куди і як розподілити ці гроші. Волошин показав скріни повідомлень людей, які застерігали його і просили не кидати 5 мільйонів на офіційний рахунок Охматдиту. Але вишенькою на торті стало те, що Волошина звинуватили у крадіжці тих самих 5 мільйонів.

"Якби я тоді продовжив щось говорити, то сказали б, що Саша Волошин вбив людину, і знайшли б для цього якісь "аргументи і факти". Але в коментарях люди мене підтримували. Я побачив, що люди на моїй стороні. Ніколи на мою сторону на ставало стільки людей", - заявив блогер.

"Я вирішив скинути відповідальність і сказати - окей, якщо я вкрав гроші, я зараз перечислю на Охматдит і ви самі все побачити. Тому що, щоб відправити ці гроші дітям адресно, це треба багато часу, щоб відібрати кому саме. Але в коментарях мене почали відмовляти відправляти гроші на офіційний сайт лікарні", - розповів блогер.

Після повідомлень Волошин вирішив таки не перераховувати гроші лікарні, а відправити їх різним дітям, які постраждали від обстрілу. На відео Саша надав звіт того, куди пішли кошти.

Волошин запевняє, що хотів віддати ті 5 мільйонів адресно дітям і, судячи з його звіту, таки віддав

На той момент блогеру радили виїхати з країни, але він, за його словами, хотів залишитися вдома, попори передпанічний стані і постійні погрози, зокрема і від військових.

Тоді йому зателефонувала якась людина, яку він до того бачив кілька разів у житті, і запропонувала вирішити всі його питання.

"Мені запропонували це в обмін на те, що я допоможу просунути благодійний фонд, який на ринку вже 20 років. Мені його показали, я сказав - без питань. Я знаю, що робити. Але вирішення мого питання закінчилося тим, що я кожного дня телефонував і казав - то коли ми вже будемо, в мене є вже ідеї, як просунити цей фонд... Мені казали - зараз ми вирішимо твоє питання, потім займемомся нашим. Врешті мені сказали, що я маю зробити таку саму банку на 5 млн для них. На запитання, куди підуть кошти, я відповіді не отримав", - запевняє Волошин, не називаючи імен.

Волошин запевняє, що хотів віддати ті 5 мільйонів адресно дітям і, судячи з його звіту, таки віддав

Під кінець блогер запитав, чому якщо президент, політик і журналіст мають право говорити про перемовини з Росією, проста людина цього не може. Також він наголосив, що якщо ми не об'єднаємося всередині країни так, як у 2022 році, то ми вимремо як нація.

Волошин не приховує, що перебуває в Польщі, бо хоче бути якомога ближче до України

"У складний час помиляються абсолютно всі. Потрібно просто визнати, що ми з вами помилилися, коли почали один одного вважати ворогами. Треба зрозуміти, що це помилка. І тоді та єдність, яка була колись, вона, можливо, не відновиться, але ми точно до неї приблизимося. Для мене основним ворогом залишається і залишатиметься Росія. І я буду робити від себе все, що його знищити", - наголосив Волошин.

Нагадаємо, на початку червня стало відомо, що актор Руслан Ханумак виїхав з країни і не повернувся. А ще в лютому так само зробив блогер Андрій Гонковський, який пізніше теж пояснив це страхом за своє життя і свою сім'ю.