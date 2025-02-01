Інсайдер розповів, як бойфренд Гарнер ставиться до її близького спілкування з Аффлеком

Фото з Instagram Дженніфер Гарнер

Бойфренд американської акторки Дженніфер Гарнер, бізнесмен Джон Міллер незадоволений тим, що зірка проводить багато часу зі своїм колишнім чоловіком, актором Беном Аффлеком.

Про це пише видання Page Six з посиланням на інсайдера.

Зі слів джерела, Джон бачить, що Бен і Дженніфер останнім часом більше покладаються одне на одного і мають близькі стосунки.

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"Їхній зв'язок стає дедалі сильнішим. Бен проводить з ними всі свята, як-от Різдво і День подяки. Джон відчуває себе третім колесом", - сказало джерело.

Гарнер та Аффлек розлучилися у 2018-му році. У пари є двоє спільних дітей: Вайолет та Фін Фото Getty Images

За інформацією видання, Гарнер та Аффлек стали частіше листуватися, дзвонити одне одному, ніж раніше.

"Раніше це стосувалося тільки дітей, але Джон відчуває, що це може бути чимось більше, ніж спільне батьківство. Він не відчуває загрози з того боку, що Дженніфер може повернутися до Бена, але разом із тим йому важко не відчувати ревнощів, коли їхній зв'язок та дружба доволі міцна", - додав інсайдер.

Нагадаємо, Дженніфер Гарнер та Джон Міллер зустрічаються з 2018 року. У 2023-му ЗМІ писали, що пара заручилася.

До речі, папараці якось підловили Аффлека та Міллера за дружньою розмовою.

Також ми писали, що до покращення стосунків між Гарнер та Аффлеком приклала руку його тодішня кохана, співачка Дженніфер Лопес.

Як відомо, з Лопес Аффлек розлучився влітку 2024-го року. Тоді Гарнер сильно підтримувала свого екса.