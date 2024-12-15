Тріо колишніх: Аффлека помітили з Гарнер і Лопес на шкільній виставі їхніх дітей. Фото

Юлія Леськова 15 грудня, 10:24
Бен Аффлек та Дженніфер Лопес позують для фото
Фото Getty Images

Американський актор Бен Аффлек засвітився разом із двома своїми колишніми жінками, акторкою Дженніфер Гарнер та співачкою Дженніфер Лопес на шкільній виставі їхніх дітей.

Про це пише видання Daily Mail.

Зазначається, що зіркові батьки чекали своїх дітей біля виходу після закінчення вистави, аби привітати. Спочатку актор обійняв свою доньку від Гарнер Фін, а пізніше пригорнув до себе й дитину Лопес, 16-річних Емме, яка є небінарною.


Очевидці кажуть, що Джей Ло спостерігала за цією сценою із захопленням, а пізніше подарувала Емме квіти. Також помітили, що Лопес та Аффлек спілкувалися розслаблено одне з одним та іншими.

Нагадаємо, у серпні стало відомо про те, що Дженніфер Лопес подала заяву на розлучення з Беном Аффлеком. Інсайдери стверджують, що процес розірвання шлюбу зірок буде складним.

Як відомо, Бена та Джей Ло разом помічають не вперше. Деякі джерела зазначають, що їх досі вабить одне до одного.

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