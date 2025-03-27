Бумбокс став першим хедлайнером Atlas Festival 2025

Цього літа фестиваль Atlas і гурт "Бумбокс" відзначатимуть подвійний ювілей. Головному музичному фесту країни виповниться 10, а легендарна команда святкуватиме 20-річчя.

І вже другий рік поспіль саме Бумбокс стане ексклюзивним хедлайнером Atlas Festival.

Тож лише в рамках цього фестивалю всі поціновувачі Бумбокса матимуть унікальний шанс насолодитися живим виступом гурту, який дає ще й можливість об’єднатися заради великої мети: зібрати понад 100 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ.

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До того ж, уперше на Atlas Festival виступить літературно-музичне об’єднання, що переосмислює українську історію та життя діячів – МУР!

Також прозвучать як проникливі "Хризантеми" Анастимози, що стали офіційним саундтреком другої частини "S.T.A.L.K.E.R", й прибравши до душі фанатам гри, так і супер хіти у виконанні рок-гурту О.Torvald.

На сцену Atlas також повернеться український співак YAKTAK, який минулого року здивував глядачів несподіваним дуетом на сцені зі Святославом Вакарчуком, після чого вони випустили свій дебютний спільний сингл "На нічному небі".

Анонс інших хедлайнерів ювілейного 10-го Atlas Festival організатори оголосять вже незабаром.

Нагадаємо, фестиваль відбудеться 18-20 липня на території Blockbuster Mall і пройде під гаслом "Обʼєднує. Надихає. Допомагає".

Найвигідніші квитки вже доступні у продажу, їх кількість лімітована. Також на сайті фестивалю доступна опція придбання квитків частинами.

Фото на обкладинці - Стас Гуренко