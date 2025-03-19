Atlas Festival 2025: оголошено перших артистів лайнапу
Головний музичний фестиваль літа Atlas Festival цього року готує яскраву музичну програму. Захід пройде 18-20 липня на території Blockbuster Mall і порадує виступами найвідоміших українських та міжнародних артистів.
Фестиваль матиме важливу благодійну місію — перевершити торішній рекорд і зібрати понад 100 млн грн на підтримку ЗСУ.
Цьогоріч Atlas Festival відзначає своє 10-річчя, а першими оголошеними учасниками стали зірки нової хвилі української музики: KOLA, PARFENIUK, Nikow, Domiy, Tember Blanche, а також гурти "хейтспіч" і "Сусіди стерплять".
Організатори вже готуються оголосити перших хедлайнерів, а квитки на фестиваль можна придбати на офіційному сайті.
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