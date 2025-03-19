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Atlas Festival 2025: оголошено перших артистів лайнапу

Карина Тімкова - 19 березня, 15:30

Головний музичний фестиваль літа Atlas Festival цього року готує яскраву музичну програму. Захід пройде 18-20 липня на території Blockbuster Mall і порадує виступами найвідоміших українських та міжнародних артистів.

Фестиваль матиме важливу благодійну місію — перевершити торішній рекорд і зібрати понад 100 млн грн на підтримку ЗСУ.

Цьогоріч Atlas Festival відзначає своє 10-річчя, а першими оголошеними учасниками стали зірки нової хвилі української музики: KOLA, PARFENIUK, Nikow, Domiy, Tember Blanche, а також гурти "хейтспіч" і "Сусіди стерплять".

KOLA виконає свої найпопулярніші треки на Atlas Festival

KOLA, чий чуттєвий вокал і проникливі пісні підкорили серця слухачів, заспіває свої хіти "Чи разом", "Біля серця" та "Дочекаюсь"

Постер пресгрупа

Domiy виступить на Atlas Festival 18-20 липня

Domiy, одна з найобговорюваніших молодих артисток, представить улюблені композиції "Нагадай", "На порозі" та "Не пройде"

PARFENIUK заспіває на Atlas Festival

PARFENIUK, чий альбом "Врубай" утримується в топах стрімінгових платформ, обіцяє зарядити публіку потужною енергією

Nikow заспіває нові пісні на ювілейному Atlas Festival

Nikow, який швидко завойовує популярність, виконає треки з дебютного альбому "Сонь, ти спиш?"

хейтспіч і Сусіди стерплять виступлять на Atlas Festival

Гурт "хейтспіч" повертається на сцену Atlas Festival, щоб стати "голосом покоління", а "Сусіди стерплять" подарують справжній драйв своїм бунтівним звучанням

Tember Blanche з новими учасниками прибудуть на Atlas Festival

Окремою подією фестивалю стане виступ Tember Blanche у новому складі — це справжня інтрига для фанатів колективу

Організатори вже готуються оголосити перших хедлайнерів, а квитки на фестиваль можна придбати на офіційному сайті.

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