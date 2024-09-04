"Двері трохи зачинилися у 40": Демі Мур в ефектних луках розказала про ейджизм у кіно, та як полюбила своє тіло

Американська актриса Демі Мур у свої 61 може похизуватися не лише статусом легендарної актриси, але і секссимвола цілої епохи.

Попри це, зі слів самої зірки, в її житті був період, коли здавалося, що кар’єра закінчена. І не через якусь вагому причину, а просто тому, що їй виповнилося 40.

Більше про те, з якими проявами ейджизму зустрічалася акторка, як змінювалося її ставлення до свого тіла за роки кар’єри та чи зіграла б вона знову у римейках своїх культових стрічок, Демі розповіла виданню Variety.

Актриса також знялася для обкладинки видання фото Greg Swales

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Зокрема, Мур не приховує, що у неї не завжди були гарні стосунки із своїм тілом.

"Одне з помилкових уявлень про мене полягає в тому, що я завжди любила своє тіло. Насправді ж, багато в чому я завдячую певним проєктам, які дали мені можливість подолати невпевненість у собі. Те саме було з обкладинками для глянців. І річ не в тому, що я полюбила процес, а справа в тому, що це були спроби звільнитися від поневоленого середовища, в яке я потрапила. Інша правда полягає в тому, що речі, які є провокативними, не лише в сексуальному плані, а й ті, які наштовхують на серйозні роздуми, вони завжди викликали в мене захват", – сказала вона.

Зірка знялася в ефектних образах, які підкреслили її фігуру фото Greg Swales

Актриса також зауважила, що у сучасній кіноіндустрії сталося чимало позитивних змін для жінок.

"Попереду все ще багато роботи. Звісно. Але суть у прогресі, у самому процесі змін, а не у досягненні якоїсь досконалості", – поділилася зірка.

Зірка посвітила стрункими ніжками фото Greg Swales

Водночас, деякі актуальні тенденції своєї професії Демі вважає поганою ідеєю. Зокрема, вона переконана, що не кожен успішний фільм минулого потребує ремейку. На питання, чи знялася б вона у подібному "перезавантаженні" культового "Привида", актриса відповіла тактовно, але однозначно. Мовляв, багато чого залежить від запропонованого сценарію, режисури тощо. Але водночас, спробувати замінити Патріка Свейзі і повторити ту хімію, яка виникла між ними, погана ідея.

Авангард у фотосесії теж був фото Greg Swales

У розмові інтерв’юєр також поцікавився, чи зіштовхувалася Мур із ейджизмом.

"Як я вже казала раніше, для мене двері трохи зачинилися у 40. Я це відчула через те, які саме ролі мені пропонували. Але тоді з’явилася інша робота в житті, яку мені треба було зробити для себе. І вона не стосувалася безпосередньо кар’єри. Внутрішня робота. Я дійсно живу з таким баченням світу, що все, що відбувається, трапляється для нас, а не з нами", – сказала вона.

"Для мене двері трохи зачинилися у 40" фото Greg Swales

Нагадаємо, нещодавно зірка знялася у відвертій фотосесії для глянцю.