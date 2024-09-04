"Двері трохи зачинилися у 40": Демі Мур в ефектних луках розказала про ейджизм у кіно, та як полюбила своє тіло
Американська актриса Демі Мур у свої 61 може похизуватися не лише статусом легендарної актриси, але і секссимвола цілої епохи.
Попри це, зі слів самої зірки, в її житті був період, коли здавалося, що кар’єра закінчена. І не через якусь вагому причину, а просто тому, що їй виповнилося 40.
Більше про те, з якими проявами ейджизму зустрічалася акторка, як змінювалося її ставлення до свого тіла за роки кар’єри та чи зіграла б вона знову у римейках своїх культових стрічок, Демі розповіла виданню Variety.
Зокрема, Мур не приховує, що у неї не завжди були гарні стосунки із своїм тілом.
"Одне з помилкових уявлень про мене полягає в тому, що я завжди любила своє тіло. Насправді ж, багато в чому я завдячую певним проєктам, які дали мені можливість подолати невпевненість у собі. Те саме було з обкладинками для глянців. І річ не в тому, що я полюбила процес, а справа в тому, що це були спроби звільнитися від поневоленого середовища, в яке я потрапила. Інша правда полягає в тому, що речі, які є провокативними, не лише в сексуальному плані, а й ті, які наштовхують на серйозні роздуми, вони завжди викликали в мене захват", – сказала вона.
Актриса також зауважила, що у сучасній кіноіндустрії сталося чимало позитивних змін для жінок.
"Попереду все ще багато роботи. Звісно. Але суть у прогресі, у самому процесі змін, а не у досягненні якоїсь досконалості", – поділилася зірка.
Водночас, деякі актуальні тенденції своєї професії Демі вважає поганою ідеєю. Зокрема, вона переконана, що не кожен успішний фільм минулого потребує ремейку. На питання, чи знялася б вона у подібному "перезавантаженні" культового "Привида", актриса відповіла тактовно, але однозначно. Мовляв, багато чого залежить від запропонованого сценарію, режисури тощо. Але водночас, спробувати замінити Патріка Свейзі і повторити ту хімію, яка виникла між ними, погана ідея.
У розмові інтерв’юєр також поцікавився, чи зіштовхувалася Мур із ейджизмом.
"Як я вже казала раніше, для мене двері трохи зачинилися у 40. Я це відчула через те, які саме ролі мені пропонували. Але тоді з’явилася інша робота в житті, яку мені треба було зробити для себе. І вона не стосувалася безпосередньо кар’єри. Внутрішня робота. Я дійсно живу з таким баченням світу, що все, що відбувається, трапляється для нас, а не з нами", – сказала вона.
Нагадаємо, нещодавно зірка знялася у відвертій фотосесії для глянцю.
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