Оце так спека: Демі Мур у крихітному бікіні попозувала з 1-річною онучкою. Фото

Марія Ткаченко 22 липня, 16:30
Демі Мур
Фото з Instagram Демі Мур

20-го липня свій 33-ій день народження відсвяткувала середня донька американських акторів Брюса Вілліса та Демі Мур, Скаут. Святкування відбулося на річці, тож дрескод був пляжним.

Фото та відео у Instagram поділилася старша сестра іменинниці, Румер. Зокрема вона зазнімкувала 61-річну Демі, яка бавила онуку, 1-річну Луетту.

Демі Мур у купальнику

Демі та Луетта - стильні пляжниці

Нагадаємо, Румер народила дівчинку від свого бойфренда Дерека Річарда Томаса. Мама і сестри підтримували Вілліс під час домашніх пологів.

Як відомо, 69-річний Брюс Вілліс страждає на деменцію, через що був змушений завершити свою кар'єру. Кінозірка більше не в змозі говорити, але дуже тішиться компанією онучки.

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