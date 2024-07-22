Оце так спека: Демі Мур у крихітному бікіні попозувала з 1-річною онучкою. Фото
20-го липня свій 33-ій день народження відсвяткувала середня донька американських акторів Брюса Вілліса та Демі Мур, Скаут. Святкування відбулося на річці, тож дрескод був пляжним.
Фото та відео у Instagram поділилася старша сестра іменинниці, Румер. Зокрема вона зазнімкувала 61-річну Демі, яка бавила онуку, 1-річну Луетту.
Нагадаємо, Румер народила дівчинку від свого бойфренда Дерека Річарда Томаса. Мама і сестри підтримували Вілліс під час домашніх пологів.
Як відомо, 69-річний Брюс Вілліс страждає на деменцію, через що був змушений завершити свою кар'єру. Кінозірка більше не в змозі говорити, але дуже тішиться компанією онучки.
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