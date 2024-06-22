61-річна Демі Мур посвітила стрункими ніжками в шортах на показі Dior. Фото

61-річна американська акторка Демі Мур відвідала модний показ Dior у Парижі. Вона з'явилася там у товаристві доньки Скаут Вілліс та улюбленим собакою Пілаф.

Демі прийшла на фешн-івенті в офісному стилі - вона одягнула сіру блузу з великими лацканами, темно-синій блейзер та шорти до коліна такого ж кольору. Образ зірка доповнила кремовими босоніжками, величезною сумкою та прикрасами.

Якось у Мілані Мур вигуляла прозору сукню-кольчугу Фото Getty Images

Демі вразила стрункими ніжками Фото Getty Images

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Донька Мур, 32-річна Скаут була одягнута в комбінезон з квітковим принтом та у жилет лілового кольору. Аутфіт вона довершила високими шкарпетками та чорними лоферами.

Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно почали ширитися чутки, що Демі Мур знаходиться на порозі нового роману. Потенційним обранцем аторки став 34-річний музикант та ексчоловік Софі Тернер Джо Джонас.

Як відомо, Демі Мур у максі з мереживним бюстьє принесла свого собачку на модний показ італійського бренду Gucci у Лондоні.