61-річна Демі Мур посвітила стрункими ніжками в шортах на показі Dior. Фото

Юлія Леськова 22 червня, 16:20

61-річна американська акторка Демі Мур відвідала модний показ Dior у Парижі. Вона з'явилася там у товаристві доньки Скаут Вілліс та улюбленим собакою Пілаф.

Демі прийшла на фешн-івенті в офісному стилі - вона одягнула сіру блузу з великими лацканами, темно-синій блейзер та шорти до коліна такого ж кольору. Образ зірка доповнила кремовими босоніжками, величезною сумкою та прикрасами.

Демі Мур на показі модного будинку Dior

Якось у Мілані Мур вигуляла прозору сукню-кольчугу

Фото Getty Images
Демі Мур позує на модному показі

Демі вразила стрункими ніжками

Фото Getty Images

Донька Мур, 32-річна Скаут була одягнута в комбінезон з квітковим принтом та у жилет лілового кольору. Аутфіт вона довершила високими шкарпетками та чорними лоферами.

Демі Мур зі своєю донькою Скаут Вілліс
Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно почали ширитися чутки, що Демі Мур знаходиться на порозі нового роману. Потенційним обранцем аторки став 34-річний музикант та ексчоловік Софі Тернер Джо Джонас.

Як відомо, Демі Мур у максі з мереживним бюстьє принесла свого собачку на модний показ італійського бренду Gucci у Лондоні.

Читайте також:

"Найсмішніший, найніжніший, найчарівніший": Мур із дочками зворушили привітаннями Вілліса з 69-річчям та показали фото з ним

61-річна Мур у вишуканій масці оголила плечі на маскараді Cartier. Фото

Донька Вілліса і Мур показала, як через психічний розлад нівечила своє обличчя. Фото

демі мур
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів