61-річна Демі Мур посвітила стрункими ніжками в шортах на показі Dior. Фото
61-річна американська акторка Демі Мур відвідала модний показ Dior у Парижі. Вона з'явилася там у товаристві доньки Скаут Вілліс та улюбленим собакою Пілаф.
Демі прийшла на фешн-івенті в офісному стилі - вона одягнула сіру блузу з великими лацканами, темно-синій блейзер та шорти до коліна такого ж кольору. Образ зірка доповнила кремовими босоніжками, величезною сумкою та прикрасами.
Донька Мур, 32-річна Скаут була одягнута в комбінезон з квітковим принтом та у жилет лілового кольору. Аутфіт вона довершила високими шкарпетками та чорними лоферами.
Нагадаємо, нещодавно почали ширитися чутки, що Демі Мур знаходиться на порозі нового роману. Потенційним обранцем аторки став 34-річний музикант та ексчоловік Софі Тернер Джо Джонас.
Як відомо, Демі Мур у максі з мереживним бюстьє принесла свого собачку на модний показ італійського бренду Gucci у Лондоні.