"Девіде, що за фільтр?": Вікторія Бекхем наїхала на чоловіка через їхнє фото з французького відпочинку

Марія Ткаченко 24 липня, 13:15
Девід та Вікторія Бекхем із дочкою Харпер


Фото з Instagram Бекхем

Зіркове подружжя Бекхемів із двома молодшими синами, Ромео і Крузом, та дочкою Харпер подорожують Францією та роблять красиві фото на згадку.

Одним таким на свою голову Девід поділився у Instagram.

49-річний колишній футболіст обрав романтичний кадр, де вони з Вікторією вечеряють на мальовничому винограднику. Дружина не забарилася прокоментувати допис.


Вікторія та Девід Бекхем

Девід так бачить

Фото з Instagram Бекхема

"Що? Чого в мене волосся руде? Девіде, що за фільтр?", - жартома (але це не точно) обурилася Вікі.

Сама 50-річна дизайнерка теж виклала декілька світлин, тегнувши старшого сина Брукліна та невістку Ніколу Пельтц і написавши, що їх там бракує.

Вікторія Бекхем

Із цим фото Бекхем нічого не намудрив

Ромео Бекхем та Круз Бекхем із батьком

21-річний Ромео та 19-річний Круз чіллять із батьком

Харпер Севен Бекхем

У свої 13 Харпер поки ще анітрохи не заперечує проти обіймашок для фото з татом

Девід Бекхем та Вікторія Бекхем

Зіркове сімейство відпочиває у Франції

Ромео Бекхем з Девідом

Коли твої сини вже повнолітні та можна хильнути з ними по келишку

Ромео Бекхем та Харпер Бекхем

Ромео і Харпер

Ромео Бекхем і його татуювання

Любов до татуювань - це в Бекхемів сімейне

Девід і Круз Бекхем

Круз рибалить чи вказує напрямок?

Нагадаємо, насправді Девід та Вікторія обожнюють підколювати одне одного в соцмережах. Так, наприклад, якось Бекхем зняла на відео, як її коханий шукає в кущах собачі какашки, та виклала в сторіс.

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