Дівчина Бреда Пітта через рік їхнього роману нарешті розлучилася з офіційним чоловіком

Дівчина голлівудського красунчика Бреда Пітта нарешті стала холостячкою. Дизайнерка ювелірних прикрас Інес де Рамон, із якою актор нещодавно з’їхався після понад півтора року стосунків, нарешті фіналізувала розлучення.

Інес, як відомо, була заміжня за зіркою "Щоденників вампіра" Полом Веслі.

Інес та Пол давно не живуть разом. З чуток, роман де Рамон з Піттом почався після розриву з чоловіком. Проте жодна зі сторін ніяк не коментує ситуацію фото з Instagram

Як пише Hallo Magazine, Інес і Пол офіційно узгодили всі питання щодо майна.

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"Їхня фінальна домовленість безальтернативна і закріплює те, що вони досягли письмової згоди щодо спільного майна та прав на нього", – пише видання.

До речі, подейкують, що Пітт несамовито закоханий у свою дівчину. З нею актор вперше після розлучення з Анджеліною Джолі почуваєься по справжньому щасливим.

Подейкують, Пітт зараз закоханий, як ніколи фото GETTY IMAGES

Нагадаємо, чутки про роман Пітта й де Рамон поповзли у жовтні 2022-го. Тоді актор привів дівчину на концерт гурту U2 та познайомив її зі своїми друзями.

Згодом закоханих підловили на відпочинку в Мексиці, а нещодавно з’явилася інформація, що Бред прагне познайомити кохану з дітьми.