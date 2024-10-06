Дівчина Дурова заявила про завмерлу вагітність та розповіла деталі їхнього арешту

Юлія Вавілова та Павло Дуров вперше показалися разом у мережі, тим самим пара підтвердила чутки про свої стосунки Фото з Instagram Юлії Вавілової

Дівчина засновника Telegram Павла Дурова, Юлія Вавілова поділилася деталями їхнього затримання у Парижі та шокувала звісткою про свою завмерлу вагітність.

Про це вона написала у своєму Instagram.

"24.08.24. Після посадки в Парижі нас тримали в аеропорту 3 години. Поліція перевірила всі наші речі та забрала наші гаджети. На щастя, мені вдалося зателефонувати мамі перед цим, щоб вона не хвилювалася. Потім відпустили мене з Маріо (помічника Павла), але Павла тримали в поліцейському відділку", - згадує Юлія.

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Вона зауважила, що наступного дня прокинулася ніби відірваною від світу, без телефону, не розуміла, що відбувається. Але вони з помічником Дурова сподівалися, що Павла випустять з години на годину. Однак, потім дізналися, що йому загрожує 20 років позбавлення волі.

"Блогери звинувачували мене в арешті Павла, поширюючи теорії змови. Стрес був невимовним. Панічна атака почалася. Все сталося одразу: арешт Павла, брехня і ненависть спрямовані на мене. У мене не було доступу до моїх соціальних мереж, телефонів, нічого. Я не могла відповісти і просто повинна була прийняти це все. Чомусь я відчула, що потрібно зробити тест на вагітність. Маріо сказав, що якби це був фільм, я б, напевно, дізналася, що я вагітна", - зазначила Вавілова.

Юлія показала позитивний тест на вагітність

За словами Юлії, позитивний результат тесту на вагітність вона дізналася, сидячи в кав'ярні.

"У мене був шок, коли я побачила, що там написано "Вагітна". Я відчувала себе безпорадною, не в змозі прибігти до Павла з радісною новиною, оскільки він був ще за ґратами. Поліція попросила мене прийти на допит. Мій лікар сказав мені не йти. Сказав, що це небезпечно через ранню стадію вагітності та стрес, під яким я вже була", - розповіла вона.

Дівчина додала, що через кілька тижнів таки згодилася піти на допит. У вересні, каже обраниця Дурова, вона зосередилася на своєму здоров'ї, аби не нашкодити малюку.

"Місяць прийняття, зосередження на фізичному та психічному здоров'ї, підтримці один одного, бачу всі магічні зміни в моєму новому тілі. Я так і не отримала назад свій телефон та ноутбуки. Я дійсно насолоджувалася чарівним Парижем під час вагітності. За кілька тижнів мені вдалося відновити доступ до своїх соціальних мереж", - зазначила Вавілова.

Вже 4 жовтня Юлії та Павлу повідомили, що серце їхньої майбутньої дитини перестало битися.

"Важко описати біль. Ми вже так звикли до цієї ідеї. Йшов 10-й тиждень. 05.10.24. День операції. Це було швидко, майже без фізичного болю. Тепер настав час одужати. Ми встигли впоратися з багатьма викликами одразу. Але для малюка це було забагато", - підсумувала дівчина.

У лікарні дівчині зробили УЗД та повідомили про завмерлу вагітність Скріншот з Instagram Юлії Вавілової

Нагадаємо, 29 серпня Павла Дурова звільнили з-під варти.

Також Юлія Вавілова дякувала підписникам за підтримку під час арешту Дурова.