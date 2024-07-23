"Що ви з себе прєдставляєте?": дівчина Цимбалюка прокоментувала їхнє застілля під російські пісні та звернулася до хейтерів

Актор вирішив не коментувати інциденту, натомість це зробила ого дівчина фото з Instagram Світлани Готочкіної

Продовжує набирати обертів скандал довкола застілля актора Тараса Цимбалюка та його компанії. Той, як відомо, днями затусив із друзями, зокрема, блогеркою Анною Алхім під російські пісні. А відео своїх веселощів вони продемонстрували в Instagram.

І поки зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" зберігає мовчання, прокоментувати інцидент та вступитися за нього вирішила кохана актора, дизайнерка Світлана Готочкіна. Дівчина також брала участь у вечірці. У своєму Instagram вона записала звернення до хейтерів і закликала їх подумати, "що вони з себе прєдставляют" і "що зробили для суспільства", перш ніж засуджувати інших.

Світлана вважає, що хейтери безпідставно засуджують їхні дії скрін з Instagram

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"Всім привіт, мої любі. Любі і не дуже. Що я можу вам сказати? Читаю сьогодні коменти під своїми постами, постами Тараса, під постами своїх друзів і трохи ах*єваю. Від того, скільки в нас є злих і тупих людей, для яких саме велике задоволення це обісрати ближнього свого. І все. От я не зовсім розумію, чому в нашій країні так проізходе, що коли людина робить багато добрих справ для людей, для суспільства, нашої країни – це все дуже добре. А потім, в один момент, коли щось ця людина зробила не так, як вам хочеться, не так, як ви полюбляєте, ви готові змішати з говном цю людину?", – дивується Світлана.

"А про всі добрі справи і поступки просто забувається. А чому ж ви в першу чергу не подумаєте про себе? Чого ви досягли у своєму житті? Як ви допомогли зараз суспільству? Як ви допомогли волонтерам? Чому ви в першу чергу не дивитесь на себе? На свої поступки? Що ви зробили корисного для суспільства для країни? Я ж упевнена, що всі, хто пишуть цю грязь – диванні критики, які сидять вдома, передивляються новини і думають, кому ж якусь х*йню написати. Люди, так нельзя, не можна. Будь ласочка почніть з себе. Задумайтесь про своє життя. Що ви з себе прєдставляєте? Що ви корисного робите? А потім вже звинувачуйте інших", – вважає Готочкіна.

"Люди, так нельзя, не можна. Будь ласочка почніть з себе" скрін з Instagram

Нагадаємо, у коментарях під відео, яке з’явилося на сторінці Анни Алхім, користувачі мережі пропонували компанії "перевезти валізки на Росію". А Цимбалюку в соцмережах також пригадали його слова на початку повномасштабної війни, коли він засуджував колег без позиції й топив за українізацію у суспільстві.