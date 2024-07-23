"Що ви з себе прєдставляєте?": дівчина Цимбалюка прокоментувала їхнє застілля під російські пісні та звернулася до хейтерів
Продовжує набирати обертів скандал довкола застілля актора Тараса Цимбалюка та його компанії. Той, як відомо, днями затусив із друзями, зокрема, блогеркою Анною Алхім під російські пісні. А відео своїх веселощів вони продемонстрували в Instagram.
І поки зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" зберігає мовчання, прокоментувати інцидент та вступитися за нього вирішила кохана актора, дизайнерка Світлана Готочкіна. Дівчина також брала участь у вечірці. У своєму Instagram вона записала звернення до хейтерів і закликала їх подумати, "що вони з себе прєдставляют" і "що зробили для суспільства", перш ніж засуджувати інших.
"Всім привіт, мої любі. Любі і не дуже. Що я можу вам сказати? Читаю сьогодні коменти під своїми постами, постами Тараса, під постами своїх друзів і трохи ах*єваю. Від того, скільки в нас є злих і тупих людей, для яких саме велике задоволення це обісрати ближнього свого. І все. От я не зовсім розумію, чому в нашій країні так проізходе, що коли людина робить багато добрих справ для людей, для суспільства, нашої країни – це все дуже добре. А потім, в один момент, коли щось ця людина зробила не так, як вам хочеться, не так, як ви полюбляєте, ви готові змішати з говном цю людину?", – дивується Світлана.
"А про всі добрі справи і поступки просто забувається. А чому ж ви в першу чергу не подумаєте про себе? Чого ви досягли у своєму житті? Як ви допомогли зараз суспільству? Як ви допомогли волонтерам? Чому ви в першу чергу не дивитесь на себе? На свої поступки? Що ви зробили корисного для суспільства для країни? Я ж упевнена, що всі, хто пишуть цю грязь – диванні критики, які сидять вдома, передивляються новини і думають, кому ж якусь х*йню написати. Люди, так нельзя, не можна. Будь ласочка почніть з себе. Задумайтесь про своє життя. Що ви з себе прєдставляєте? Що ви корисного робите? А потім вже звинувачуйте інших", – вважає Готочкіна.
Нагадаємо, у коментарях під відео, яке з’явилося на сторінці Анни Алхім, користувачі мережі пропонували компанії "перевезти валізки на Росію". А Цимбалюку в соцмережах також пригадали його слова на початку повномасштабної війни, коли він засуджував колег без позиції й топив за українізацію у суспільстві.
"Хочуть зґвалтувати": Алхім пояснила, чому не переходить на українську, та розповіла про найдовші стосунки після розлучення
Добкіна, Готочкіна та Жосан погуляли на молдавському весіллі блогерки Коршик. Фото
Під російський музон: Цимбалюк із дівчиною та Алхім відірвалися на вечірці. Відео