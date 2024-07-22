Під російський музон: Цимбалюк із дівчиною та Алхім відірвалися на вечірці. Відео

Здається, на українському інста-поприщі назріває новий скандал. Цього разу в епіцентрі – зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк.

Актор, який після повномасштабного вторгнення неодноразово критикував публічних людей без позиції, затусив із друзями, зокрема, скандальною блогеркою Анною Алхім та своєю дівчиною Світланою Готочкіною під російські пісні.

На інцидент у своєму Telegram-каналі звернула увагу журналістка Аліна Доротюк. А саме відео з вечірки з’явилося на сторінці Алхім. У ньому компанія співає пісню гурту "Леприконсы".

А зі сторіс блогерки видно, як вони також розважаються співами і танцями під Земфіру, гурти "Моральний кодекс", фронтмен якого Сергій Мазаєв – відкритий путініст, та Hi-Fi.

Застілля, співи і танці під російські пісні скрін з Instagram Анни Алхім

"Я в раю" скрін з відео

Гостям було дуже весело, а відео своїх розваг вони без докорів сумління запостили до соцмереж скрін з відео

Алхім давно не приховує свою прихильність до російського. І навіть повномасштабна війна її не зупиняє скрін з відео

У коментарях під дописом чимало користувачів висловили обурення. На кшталт: "Хто допоможе їм перевести валізки на Росію?".

До речі, це не перший подібний зашквар блогерки Алхім. Раніше вона відкрито топила за російський контент, заявляла, що не буде говорити українською, поки відчуватиме тиск суспільства, а також потрапляла у скандал зі сторіс про дніпровську лікарню.

А от сам Цимбалюк раніше неодноразово висловлювався за необхідність переходити на українську мову та різко засуджував людей, які зберігають мовчання. Актор наголошував, мовляв, "є чорне та біле", а також відповідальність перед багатотисячною аудиторією своїх прихильників.

Нагадаємо, сьогодні переважна більшість публічних українців спілкуються в соцмережах українською та свідомо відмовляються від російського та російськомовного. Проте залишаються й ті, хто продовжує спілкуватися російською свідомо.