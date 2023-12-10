"Ти особлива і єдина": Кулеба вперше публічно привітав свою кохану з днем народження

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше публічно привітав свою обраницю, піарницю Світлану Павелецьку з днем народження.

Пост-вітання очільник МЗС опублікував у своєму Instagram.

"Я пропустив забагато твоїх Днів народжень. Але більше не пропущу жодного. Ти особлива і єдина. Завжди дивись в майбутнє сміливо. З Днем народження", - написав Кулеба та поділився спільним фото.

Кулеба з Павелецькою на івенті Фото Instagram Дмитра Кулеби

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До слова, раніше міністр не публікував у своїх соцмережах фотографій з дамою серця, натомість Світлана не змогла стриматися й публічно зізналася йому в коханні у квітні цього року, ще до офіційного повідомлення Кулеби про свій розрив з ексдружиною Євгенією.

Нагадаємо, у Дмитра та Євгенії є двоє спільних дітей — донька Любов та син Єгор.



