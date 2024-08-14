Перевела 112 мільйонів на "Азов"? Путіністка Доліна заявила, що її ошукали шахраї з України

Російська співачка та путіністка Лариса Доліна заявила, що стала жертвою шахраїв з України. Звернення вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, яка наразі більше недоступна.

У відео виконавиця, яка активно підтримує війну від початку повномасштабного вторгнення, розповіла, що проти неї було вчинено "очень изощренные и спланированные мошеннические действия".

Скрін з відеозвернення путіністки Доліної скрін з соцмереж

Зі слів Доліної, її обманом змусили продати 5-кімнатну квартиру у центрі Москви за 112 мільйонів рублів (приблизно 800 тисяч доларів). І як повідомляють численні росЗМІ, ці гроші вона начебто дійсно перевела на "безопасный счет".

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Цікаво, що відеозверненню Доліної передували сторіс на її офіційній сторінці в Instagram. У них путіністка нібито зізналася, що передала кошти українській армії, зокрема, "Азову" та закликала інших донатити. Також у сторіс йшлося, що вона виїхала з РФ та перебуває в Одесі. Звідти, до речі, родом її батьки. І сама Доліна провела там все дитинство і юність.

Ось такі сторіс з'явилися в Instagram Доліної, яка згодом заявила, що її ошукали скрін з соцмереж

У вищезгаданому відеозверненні Доліна спростувала інформацію про свій виїзд із Росії. Вона також розказала, що на квартиру накладено арешт і ведуться слідчі дії. Доліна стверджує, що слідство встановило, нібито шахраї були саме з України.

До речі, користувачі мережі вже встигли відреагувати мемом на ситуацію з путіністкою.

Як все було насправді :) фото з соцмереж

Нагадаємо, у січні 2023-го Доліна наряду з іншими відомими росіянами потрапила у під санкції України.

До речі, це не перший випадок, коли українці кепкують з путіністів та відомих росіян, які підтримують війну. Наприклад, раніше у мережі "осучаснили" одну з пісень Ані Лорак, а також приписали їй "шпигунську діяльність" у тилу ворога та закупівлю дронів для української армії.