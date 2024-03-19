Регіна Тодоренко отримала російське громадянство – росЗМІ

Уродженка Одеси, телеведуча Регіна Тодоренко отримала російський паспорт.

Про це повідомляє низка російських ЗМІ.

За їхніми словами, паспорт РФ у ведучої з'явився нещодавно. Мовляв, раніше вона жила, працювала у Росії та подорожувала світом з українським громадянством.

У жовтні 2022-го Тодоренко потрапила під санкції РНБО фото з Instagram

Як відомо, війну Тодоренко не засудила та не коментувала. Навіть попри той факт, що її колишній хлопець загинув навесні 2022-го у Бучі.

Цікаво, що у 2019-му Регіна "мріяла про об'єднання Росії та України", про що відкрито заявляла в інтерв'ю.

Із Тодоренко давно не спілкуються її колишні колеги, які лишилися в Україні. Зокрема, Андрій Бедняков, Коля Серга та інші фото з instagram

Ведуча, батьки якої і нині проживають в Одесі, заміжня за російським співаком Владом Топаловим. Від нього Тодоренко виховує двох дітей.

Нагадаємо, вже під час війни Регіна заявляла про свій намір приїхати до Одеси.

До речі, ведуча не єдина уродженка України, у кого на сьогодні є російський паспорт.

Подейкують, співачка Ані Лорак подалася на отримання громадянства країни агресора. А Таїсія Повалій вже навіть встигла ним похизуватися.