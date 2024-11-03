Білл Гейтс удруге став дідусем. Фото

69-річний Білл Гейтс зі своєю старшою донькою Дженніфер

Американський мільярдер та філантроп Білл Гейтс вдруге став дідусем. Його старша донька від ексдружини Мелінди, 28-річна Дженніфер народила дівчинку.

Про це вона повідомила у своєму Instagram.

Дженніфер опублікувала фото, на якому її старша донька Лейла, якій у наступного року буде 2, стоїть біля дитячого ліжечка та зацікавлено дивиться на свою молодшу сестричку.

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"Представляємо вам Мію, яка народилася на третю річницю нашого весілля. Найкращий подарунок, який ми могли б бажати", - написала донька Гейтса.

Старша та молодша онуки мільярдера

Нагадаємо, Дженніфер Гейтс вийшла заміж за єгипетського спортсмена-наїзника Наєля Нассара Дженніфер восени 2021-го.

Про свою другу вагітність вона повідомила у червні цього року.

До речі, у Дженніфер є молодша сестра Фібі. Влітку цього року вона підтвердила стосунки з онуком Пола МакКартні.