Сукні Vera Wang та конвалії: 25-річна донька Білла Гейтса показала ФОТО зі свого казкового весілля

Старша донька бізнесмена й філантропа Білла Гейтса, Дженніфер 16-го жовтня вийшла заміж за єгипетського спортсмена-наїздника Наєля Нассара, з яким вони заручилися півтора року тому.

Щасливу подію відсвяткували на фермі в окрузі Вестчестер, що в штаті Нью-Йорк. Перед цим пара пройшла весільну церемонію за традицією Ісламу.

За повідомленням джерел Fox Business, торжество обійшлося Гейтсам у "щонайменше" 2 мільйони доларів.

Як зазначає Vogue, наречена вигуляла дві розкішні сукні від Vera Wang, прикрашені французьким мереживом. Наєль зупинився на класичному смокінгу від Armani.

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Старшу доньку Гейтса окільцювали

"Мій Всесвіт", - коротко написала Гейтс у Instagram, опублікувавши фото з коханим.

Як зізналася Дженніфер, планувати весілля в той час, як вона завершує навчання на лікарку, а Наєль готується до Олімпійських ігор, стало завданням не з простих, але вони впоралися. Одним із головних пріоритетів пари стала безпека для здоров'я всіх присутніх на святі.

"Ось чому ми вирішили, що всі гості мають бути повністю вакциновані та отримати негативний результат тесту перед весіллям. Також ми подбали про те, щоби в доступі були маски. Нам неймовірно пощастило, що ми змогли безпечно зібратися з тими, кого любимо. Знаємо, що не всім так щастить, особливо тоді, коли пандемія продовжує руйнувати спільноти в США та по всьому світі", - зазначила Гейтс.

Букет нареченої та бутоньєрка нареченого були з конвалій

Як пише New York Post, масштабна підготовка до весілля Гейтс в останні кілька тижнів велася цілодобово: ідилічна кінна ферма змінилася до невпізнання, перетворившись на гламурну локацію. Зокрема було зведено скляні павільйони та напівкруглу сцену. Не забули молодята та організатори й про таку важливу деталь, як пересувні туалетні кабінки, які розмістили на території.

До слова, за словами однієї з сусідок Дженніфер, спершу місцеві були не в захваті від усієї цієї метушні, вантажівок, що сновигали туди-сюди тощо. Але донька мільярдера та її наречений знайшли вихід. Пара розіслала сусідам приємні презенти: пляшки хорошого вина, ваучери на похід до ресторану та листівки з вибаченнями, де чемно попросили "потерпіти їх" деякий час.

Гейтс для свого великого дня обрала сукні від Vera Wang

Ферму, де святкували весілля, Білл придбав для доньки в 2018-му році за $15,8 мільйона

А ось і друге плаття

Як відомо, батьки Дженніфер, Білл та Мелінда у травні оголосили, що розлучаються після 27 років шлюбу. Але це не завадило їм відвідати весілля доці та навіть удвох відвести її до вівтаря.

Фото з Instagram Дженніфер Гейтс, Vogue, Vogue Weddings, фотографа Allan Zepeda та весільного дизайнера Rishi Patel