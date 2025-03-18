Сукня нареченої від Бекхем та виступ нащадка Стінга: як минуло весілля ексчоловіка Еністон. Фото

Американські актори Джастін Теру і Ніколь Брайдон Блум, які днями одружилися в Мексиці, зібрали на своєму весіллі чимало зіркових друзів. Так, раділи за молодят актори Бен Стіллер і Пол Радд, телеведучий Джиммі Кіммел та Елліот Самнер, нащадок співака Стінга.

До вівтаря 30-річна Ніколь пішла в ніжній сукні від Вікторії Бекхем. Фото з урочистої події опублікував журнал Vogue.

У інтерв'ю глянцю пара розказала, як почалася їхня лав сторі.

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Ексчоловік Дженніфер Еністон та Блум зустрілися на вечірці в Нью-Йорку. Надворі було холодно, і актор галантно запропонував новій знайомій надягти його рукавиці, поки вони не зайдуть у приміщення. А наступного ранку Ніколь отримала від Джастіна повідомлення: у рукавиці він знайшов її каблучку.

Елліот Самнер співали для молодят і гостей

"Виходить, вона зісковзнула з мого замерзлого пальця в його велику рукавицю, коли я їх повертала. Джастін засунув руку в рукавицю наступного ранку, і каблучка наполовину наділася йому на палець. Він любить жартувати, що це я освідчилася першою в перший же вечір знайомства!", - розповіла Блум.

"Я був певен, що залишити каблучку в моїй рукавиці - це був підкат. Тепер же, знаючи Ніколь так як знаю я, точно розумію, що ні. Вона позалишала в різних місцях стільки прикрас, курток і торбинок, що я й полічити не можу. Отже, точно не підкат", - зазначив 53-річний Теру.

Нагадаємо, шлюб актора з Еністон тривав два роки. Серед імовірних причин розлучення пари в 2018-му році називали те, що в Дженніфер і Джастіна не вийшло завести дитину.



