Зірки породичаються: син Едді Мерфі заручився з дочкою іншого відомого актора. Відео

Едді Мерфі та Мартін Лоуренс скоро породичаються Фото Getty Images

Відомі американські актори, Едді Мерфі та Мартін Лоуренс незабаром стануть не просто колегами, а і сватами.

Син зірки "Поліцейського з Беверлі-Хіллз", Ерік Мерфі заручився з донькою зірки "Поганих хлопців, Жасмін Лоуренс.

Ерік Мерфі та Жасмін Лоуренс одружуються

Про це закохані оголосили у Instagram.

"11.27.2024. Ми заручені! Бог справді благословив нас коханням, яке відчувається як доля. Ми в неймовірному захваті від цього наступного розділу", - написала 28-річна Жасмін.

Зіркові нащадки покохали одне одного і заручилися

Пара поділилася красивим відео з моментом освідчення. Для нього 35-річний Ерік завів дівчину до кімнати з вистеленою трояндовими пелюстками підлогою, заповненої букетами і свічками. Молодик став на одне коліно та простягнув Жасмін каблучку з діамантом.

Зіркові нащадки разом уже понад три роки. Як відомо, Ерік - найстарший із десяти дітей Едді Мерфі. Цього літа сам 63-річна кінозірка одружився вдруге.

Нагадаємо, акторка Біллі Боббі Браун цьогоріч стала невісткою рокмузиканта Джона Бон Джові. А актор Арнольд Шварценеггер нещодавно втретє став дідом: його донька Кетрін, заміжня за актором Крісом Преттом, народила сина.



