Дружина Дорна показала новорічні розваги їхніх дітей. ФОТО
Дружина музиканта Івана Дорна Настя Новікова показала рідкісні фото їхніх дітей.
Фотографіями Настя поділилася у своєму Instagram.
Новікова опублікувала у своїх сторіс новорічні розваги малих. Вона показала, як донька катається на каруселі, а син, який, до речі, як дві краплі води схожий на Дорна, роздивляється новорічні іграшки на святковій ялинці.
До слова, зараз Настя з дітьми проживає у Франції.
Нагадаємо, Настя та Іван одружені вже понад 14 років, втім разом на публіку пара почала виходити разом зовсім нещодавно.
Як відомо, Іван Дорн ретельно приховує свою родину від журналістів й має намір продовжувати оберігати приватне життя від медіа.
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