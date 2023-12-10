Дружина Дорна показала новорічні розваги їхніх дітей. ФОТО

Дружина музиканта Івана Дорна Настя Новікова показала рідкісні фото їхніх дітей.

Фотографіями Настя поділилася у своєму Instagram.

Новікова опублікувала у своїх сторіс новорічні розваги малих. Вона показала, як донька катається на каруселі, а син, який, до речі, як дві краплі води схожий на Дорна, роздивляється новорічні іграшки на святковій ялинці.

До слова, зараз Настя з дітьми проживає у Франції.

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Скріншот з Instagram Насті Новікової

Жінка показала дитячі розваги

Доньку Дорна звуть Василіса, їй 9 років. А сина — Іван, йому 8

Нагадаємо, Настя та Іван одружені вже понад 14 років, втім разом на публіку пара почала виходити разом зовсім нещодавно.

Як відомо, Іван Дорн ретельно приховує свою родину від журналістів й має намір продовжувати оберігати приватне життя від медіа.



