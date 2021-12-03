"В труси мені не залізуть": Дорн пояснив, чому багато років приховував від ЗМІ дружину і дітей
Співак Іван Дорн багато років приховував від преси своє особисте життя.
І хоча всі знали, що в нього є дружина Анастасія Новикова та двоє дітей, сам артист лише нещодавно почав відкрито з’являтися з коханою на світських заходах.
А нещодавно Ваня ще й зняв дружину у своєму кліпі на кавер пісні "Океану Ельзи".
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В інтерв’ю "Слава +" Дорн пояснив, чому не поспішав розкривати правду про свою родину.
"Це достатньо вразлива історія, і треба було, щоби ми як сім'я стали сильнішими. Розуміли, як взаємодіяти всередині цього складного, вульгарного світу під назвою шоу-біз та музична індустрія. Ти прекрасно пам’ятаєш, як далеко можуть зайти журналісти, вишукуючи жовті новини. Подати під таким соусом…", - зазначив Дорн, вочевидь, маючи на увазі те, як полювали на нього українські ЗМІ після скандального інтерв’ю Дудю.
"Ми зріли, ми готувалися. Щоб зрозуміти, як діяти далі, як в цьому існувати і взагалі звикнути до цього", - додав Ваня.
Але попри те, що його дружина Настя стала набагато публічнішою, пускати медіа у своє особисте Дорн не збирається.
"Ми все одно все не розкриємо, в труси мені не залізуть і я не дозволю цього робити. Але (приємно) казати, що у мене є дружина та двоє дітей... що ми класна сім’я, в цілому це такий предмет гордості. Я б хотів ділитися тим, на що перетворилася з роками моя родина", - зізнався Іван.
На запитання Слави, чи знають син і донька, що тато – зірка, Дорн відповів:
"Звісно, ми не говоримо, що тато – суперзірка, але ми кажемо, що люди співають його пісні, їйх скачують в інтернеті, приходять на концерти до тата. Ми уникаємо пафосу".
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