"Нада брать": дружина Остапчука згадала, як він не планував з нею "нічого серйозного" та як їхні батьки відреагували на одруження

Третя дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина, яка віднедавна з гордістю носить прізвище коханого, розказала про реакцію батьків на їхнє одруження.

З іронією згадала Катя і про те, як її чоловік не хотів серйозних стосунків під час їхнього знайомства.

"Та як вони могли відреагувати? Моя мама пропустила прекрасний етап задовбування мене питанням: "А коли вже заміж?", тому для моїх було неочікувано Але сказали, що раді.

Мама Вови сказала: "Ну, дай Бог, щоб назавжди". А тато як тато. Я взагалі не впевнена, що він зрозумів", - пожартувала Остапчук.

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скрін з instagram

Цікаво й те, що на початку стосунків Володимир не планував, що знайомство з Катею для нього закінчиться шлюбом.

"Перед початком стосунків він сказав мені, що не хоче зараз нічого серйозного і не шукає дружину. Я мовчки кивнула головою, але одразу розуміла, що це ми просто мало знайомі, а згодом він зрозуміє, що "нада брать".

Плюс я розуміла, що в нього було два шлюби, і якби він мені одразу сказав, що хоче чогось серйозного, то це в мене викликало б більше підозр. У цілому, якби з часом його думка не змінилася, то я б пішла, тому що мені нецікаво було просто зустрічатися без майбутнього", - зізналася Катя.

Нагадаємо, зі своєю ексдружиною, нотаріускою Христиною Остапчук розлучився у жовтні 2022, а з Катериною їх помітили вже у грудні того ж року.

Катя і Володимир довгий час підігрівали чутки щодо сімейного статусу, однак, як виявилося, вирішили одружитися лише нещодавно.