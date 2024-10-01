Шевченко з дружиною із нагоди 12-річчя сина показали його у костюмі та з метеликом. Фото

Тетяна Сухачова 1 жовтня, 14:30

1-го жовтня син футболіста Андрія Шевченка Александр відзначає 12-річчя.

Із нагоди цього спортсмен із дружиною, моделлю Крістін Пазік привітали хлопчика у своїх Instagram.

Жінка показала кілька ошатних фото іменинника, а також їхній з Шевченком спільний кадр. Тоді як Андрій запостив спільне фото з сином.

"З днем народження, мої Терези", – написала вона.

Син Андрія Шевченка Александр

12-річний Александр – середній син подружжя

фото з Instagram Крістін Пазік
Александр Шевченко


фото з instagram крістін Пазік
Андрій Шевченко з дружиною

Не забула Крістін показати також відповідальних за їхнього ошатного іменинника :)

фото з Instagram Крістін Пазік

Як відомо, у Крістін та Андрія четверо синів. Старший, 19-річний Джордан вчиться у Єльському університеті в США, 17-річний Крістіан пішов слідами батька та серйозно займається футболом, виступаючи за юнацьку збірну України. Молодшому ж сину подружжя Райдеру у квітні цього року виповнилося 10 років.

Нагадаємо, нещодавно сам Шевченко відзначив 49-й день народження. Спортсмен у своїх соцмережах поділився дописом та показав, як провів цей день.

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