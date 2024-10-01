Шевченко з дружиною із нагоди 12-річчя сина показали його у костюмі та з метеликом. Фото

1-го жовтня син футболіста Андрія Шевченка Александр відзначає 12-річчя.

Із нагоди цього спортсмен із дружиною, моделлю Крістін Пазік привітали хлопчика у своїх Instagram.

Жінка показала кілька ошатних фото іменинника, а також їхній з Шевченком спільний кадр. Тоді як Андрій запостив спільне фото з сином.

"З днем народження, мої Терези", – написала вона.

12-річний Александр – середній син подружжя фото з Instagram Крістін Пазік



фото з instagram крістін Пазік

Не забула Крістін показати також відповідальних за їхнього ошатного іменинника :) фото з Instagram Крістін Пазік

Як відомо, у Крістін та Андрія четверо синів. Старший, 19-річний Джордан вчиться у Єльському університеті в США, 17-річний Крістіан пішов слідами батька та серйозно займається футболом, виступаючи за юнацьку збірну України. Молодшому ж сину подружжя Райдеру у квітні цього року виповнилося 10 років.

Нагадаємо, нещодавно сам Шевченко відзначив 49-й день народження. Спортсмен у своїх соцмережах поділився дописом та показав, як провів цей день.