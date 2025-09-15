Пеліпас і Дубілет стануть батьками. Відео

40-річний бізнесмен, співзасновник Monobank Дмитро Дубілет готується стати батьком уперше. Його дружина, дизайнерка Юлія Пеліпас оголосила про вагітність.

Два дні тому в Instagarm вона виклала серпневе відео, на якому показала ледь помітний животик.

Так живіт Пеліпас виглядав у серпні

"Стає все важче приховувати, тож ось мій серпневий запис — тоді, коли я ще могла впоратися з цим трюком. Так, ви правильно бачите! Вона вагітна і щаслива!", - написала Юлія.

Вагітність дизайнерки поки що не помітна на її спортивному тілі

Для Юлії ця дитина стане другою, адже вона виховує дочку Пенелопу від попередніх стосунків. З Дмитром вони побралися в лютому 2022, напередодні початку великої війни.

З першою дружиною, Катериною Кузьменко Дубілет розлучився у 2019-му.