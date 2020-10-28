Дубілет замилував мережу відео, на якому розмальовує свою загіпсовану дівчину
Середа, 28 жовтня 2020, 11:00
Бізнесмен і колишній міністр Дмитро Дубілет виклав відео, на якому малює прапори на загіпсованій нозі своєї дівчини Юлії Пеліпас.
Юля невдало впала зі сходів і, судячи зо всього, зламала ногу. У своєму Instagram вона пожалілася на біль, який не зникає.
Зате діти Пеліпас та бойфренд тепер роблять з її ноги арт-об’єкт. І підписникам дуже сподобався такий креатив. Особливо у виконанні Дмитра.
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На днях Юля неудачно спустилась с лестницы. Теперь, когда я ей читаю лекции о флагах, она не может сбежать, муа-ха-ха. А когда вексиллологический материал особенно важен, как в случае с 🇩🇴 Доминиканской республикой, приходится закреплять материал рисунком на гипсе.
Нагадаємо, про роман Дубілета з Пеліпас стало відомо лише на початку жовтня.
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