Дубілет замилував мережу відео, на якому розмальовує свою загіпсовану дівчину

Бізнесмен і колишній міністр Дмитро Дубілет виклав відео, на якому малює прапори на загіпсованій нозі своєї дівчини Юлії Пеліпас.

Юля невдало впала зі сходів і, судячи зо всього, зламала ногу. У своєму Instagram вона пожалілася на біль, який не зникає.

Зате діти Пеліпас та бойфренд тепер роблять з її ноги арт-об’єкт. І підписникам дуже сподобався такий креатив. Особливо у виконанні Дмитра.

І це лише початок

Нагадаємо, про роман Дубілета з Пеліпас стало відомо лише на початку жовтня.