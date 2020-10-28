Дубілет замилував мережу відео, на якому розмальовує свою загіпсовану дівчину

Середа, 28 жовтня 2020, 11:00

Бізнесмен і колишній міністр Дмитро Дубілет виклав відео, на якому малює прапори на загіпсованій нозі своєї дівчини Юлії Пеліпас.

Юля невдало впала зі сходів і, судячи зо всього, зламала ногу. У своєму Instagram вона пожалілася на біль, який не зникає.

 
Пеліпас, як відомо, багато років працює у світі моди

Зате діти Пеліпас та бойфренд тепер роблять з її ноги арт-об’єкт. І підписникам дуже сподобався такий креатив. Особливо у виконанні Дмитра.

 

 
І це лише початок

Нагадаємо, про роман Дубілета з Пеліпас стало відомо лише на початку жовтня. 

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