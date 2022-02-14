36-річний Дмитро Дубілет одружився вдруге. ФОТО пари

Бізнесмен та колишній міністр Дмитро Дубілет випав із лав найласіших холостяків України. Він та його дівчина, 37-річна колишня фешн-директорка українського Vogue Юлія Пеліпас офіційно стали подружжям.

Про це повідомляє JetSetter.ua.

Юлія та Дмитро стали подружжям фото з instagram jetsetter.ua

Для 36-річного Дмитра Юля є не лише супутницею життя, а й музою. Саме так зазначив він у присвяті, розміщеній на першій сторінці своєї нової книги "Що ви несете? Дмитро Дубілет розповідає найцікавіші історії про прапори усіх країн світу".

Нагадаємо, з попередньою дружиною, Катериною Кузьменко, Дубілет розлучився 2019-му, проте вони з нею зберегли добрі стосунки.

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