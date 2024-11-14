Йога, горіхи і "сексі десерти": Пеліпас посвітила рельєфним тілом і розкрила секрети стрункості

Колишня фешн-директорка українського Vogue, стилістка і дизайнерка Юлія Пеліпас похизувалася рельєфним підсушеним тілом.

40-річна фешн-експертка також розказала про графік тренувань і принципи харчування.

Післятренувальні знімки дизайнерка запостила у своєму Instagram.

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Через фігуру видно неймовірну силу волі і дисципліну стилістки

Юлія тренується в залі 1-2 рази на тиждень, займається йогою через день і Аштанга-йогою раз на тиждень. Дизайнерка також виділяє день на відпочинок від спорту.

Юлія також полюбляє горіхи (про це вона розповіла, коли відповідала на запитання аудиторії)

За словами Пеліпас, вона не дотримується жодних дієт. 70% її тарілки складають овочі, а також жирні риба або м'ясо.

Дизайнерка зменшила споживання вуглеводів і цукру та дозволяє собі лише дуже смачні і "сексі десерти", коли захочеться.

Як відомо, Юлія одружена з бізнесмен та колишнім міністрим Дмитром Дубілетом. У 2019-му Дубілет розлучився з дружиною Катериною Кузьменко, з якою був разом ще з університету. Дітей у пари немає. А в Пеліпас є донька і син від попередніх стосунків.