Йога, горіхи і "сексі десерти": Пеліпас посвітила рельєфним тілом і розкрила секрети стрункості

Марія Мельник 14 листопада, 13:00
Юлія Пеліпас у костюмі
фото з Instagram

Колишня фешн-директорка українського Vogue, стилістка і дизайнерка Юлія Пеліпас похизувалася рельєфним підсушеним тілом.

40-річна фешн-експертка також розказала про графік тренувань і принципи харчування.

Післятренувальні знімки дизайнерка запостила у своєму Instagram.


Пеліпас - фото пресу у топі

Через фігуру видно неймовірну силу волі і дисципліну стилістки

Юлія тренується в залі 1-2 рази на тиждень, займається йогою через день і Аштанга-йогою раз на тиждень. Дизайнерка також виділяє день на відпочинок від спорту.

Юлія Пеліпас про харчування і тренування
Юлія також полюбляє горіхи (про це вона розповіла, коли відповідала на запитання аудиторії)

За словами Пеліпас, вона не дотримується жодних дієт. 70% її тарілки складають овочі, а також жирні риба або м'ясо.

Дизайнерка зменшила споживання вуглеводів і цукру та дозволяє собі лише дуже смачні і "сексі десерти", коли захочеться.

Дизайнерка Пеліпас - фото в повний зріст

Як відомо, Юлія одружена з бізнесмен та колишнім міністрим Дмитром Дубілетом. У 2019-му Дубілет розлучився з дружиною Катериною Кузьменко, з якою був разом ще з університету. Дітей у пари немає. А в Пеліпас є донька і син від попередніх стосунків.

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