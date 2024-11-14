Йога, горіхи і "сексі десерти": Пеліпас посвітила рельєфним тілом і розкрила секрети стрункості
Колишня фешн-директорка українського Vogue, стилістка і дизайнерка Юлія Пеліпас похизувалася рельєфним підсушеним тілом.
40-річна фешн-експертка також розказала про графік тренувань і принципи харчування.
Післятренувальні знімки дизайнерка запостила у своєму Instagram.
Юлія тренується в залі 1-2 рази на тиждень, займається йогою через день і Аштанга-йогою раз на тиждень. Дизайнерка також виділяє день на відпочинок від спорту.
За словами Пеліпас, вона не дотримується жодних дієт. 70% її тарілки складають овочі, а також жирні риба або м'ясо.
Дизайнерка зменшила споживання вуглеводів і цукру та дозволяє собі лише дуже смачні і "сексі десерти", коли захочеться.
Як відомо, Юлія одружена з бізнесмен та колишнім міністрим Дмитром Дубілетом. У 2019-му Дубілет розлучився з дружиною Катериною Кузьменко, з якою був разом ще з університету. Дітей у пари немає. А в Пеліпас є донька і син від попередніх стосунків.