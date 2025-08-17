Трюдо показав свої італійські канікули з 16-річною донькою. Фото
Колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в Instagram поділився декількома фото зі своєю донькою, 16-річною Еллою Грейс. Удвох вони побували в Італії.
"Третя поїздка з дитиною цього літа: Італія з Еллою-Грейс. Дуже сподобалося досліджувати Рим, Сієну, Флоренцію та озеро Комо разом із нею", - похвалився політик.
До речі, в коментарях Джастіна спитали, чи, бува, не співачка Кеті Перрі зробила фотографії. Адже, нагадаємо, віднедавна ходять чутки, що в них роман.
Окрім Елли Грейс у Трюдо є ще двійко синів: 17-річний Ксав'є та 11-річний Адріан. Схоже, цього літа батько вирішив присвятити окремий час кожному з дітей: зі старшим вони побували у горах Швейцарії, а з меншим - у Британській Колумбії.
Як відомо, з матірю дітей, Софі Грегуар експрем'єр розлучився в 2023-му році.