Трюдо показав свої італійські канікули з 16-річною донькою. Фото

Марія Ткаченко - 17 серпня, 10:00
Джастін Трюдо
Фото з Instagram Трюдо

Колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в Instagram поділився декількома фото зі своєю донькою, 16-річною Еллою Грейс. Удвох вони побували в Італії.

"Третя поїздка з дитиною цього літа: Італія з Еллою-Грейс. Дуже сподобалося досліджувати Рим, Сієну, Флоренцію та озеро Комо разом із нею", - похвалився політик.

Джастін Трюдо та його донька

Джастін та Елла-Грейс наробили фото на згадку про італійські пригоди


До речі, в коментарях Джастіна спитали, чи, бува, не співачка Кеті Перрі зробила фотографії. Адже, нагадаємо, віднедавна ходять чутки, що в них роман.

Джастін Трюдо в інстаграмі

Дівчина - єдина дочка колишнього прем'єра

Джастін Трюдо і його донька Елла-Грейс

Схоже, обоє задоволені поїздкою

Окрім Елли Грейс у Трюдо є ще двійко синів: 17-річний Ксав'є та 11-річний Адріан. Схоже, цього літа батько вирішив присвятити окремий час кожному з дітей: зі старшим вони побували у горах Швейцарії, а з меншим - у Британській Колумбії.

Джастін Трюдо і його старший син Ксав'є

Джастін Трюдо і його старший син Ксав'є

Колишній прем'єр Канади Джастін Трюдо
Із первістком Джастін побував у швейцарському Церматті
Молодший син Трюдо

Адріан - наймолодший із дітей політика

Хлопці Трюдо віддають перевагу активному дозвіллю

Хлопці Трюдо віддають перевагу активному дозвіллю

Як відомо, з матірю дітей, Софі Грегуар експрем'єр розлучився в 2023-му році.

Читайте також:

У США випустили календар із "канадським бойфрендом" Трюдо. ФОТО

Трюдо з нагоди 17-річчя сина показав їхнє веселе борюкання. Фото

Нова парочка? Кеті Перрі та Джастіна Трюдо помітили на прогулянці парком та за вечерею в ресторані

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів