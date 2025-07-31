Захопленого Трюдо помітили серед публіки на концерті Кеті Перрі. Фото, відео

Колишній прем'єр Канади Джастін Трюдо, який днями гуляв у парку, а потім вечеряв у ресторані з американською співачкою Кеті Перрі, не пропустив і її концерт у Монреалі 30-го липня.

53-річний політик потрапив на фото та відео з події. Судячи з виразу його обличчя, Трюдо - палкий член фанклубу артистки, а ще він знає слова пісень.

До речі, з політиком на концерті була його 16-річна дочка Елла-Грейс.

Інтернет-користувачі активно обговорюють, що ж таке відбувається між Джастіном та Кеті.

"О так, він на 1000% її мужчина... Для Кеті є прийнятним одружитися з чоловіком, який має звичку носити різні шкарпетки? Як таке можливо?.. Це офіційно, обожечки, Кеті - нова королева Канади... Вони створені одне для одного", - пишуть коментатори.

Нагадаємо, лише нещодавно стало відомо, що Кеті Перрі розірвала заручини з актором Орландо Блумом. Вони були разом майже 10 років та мають спільну доньку, майже 5-річну Дейзі.

Як відомо, Трюдо розійшовся з матірю Елли Грейс, Софі Грегуар у 2023-му році. У експодружжя є ще двоє синів.



