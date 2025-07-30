Нова парочка? Кеті Перрі та Джастіна Трюдо помітили на прогулянці парком та за вечерею в ресторані
Не встигли шанувальники американської співачки Кеті Перрі перетревити прикру новину про її розставання з актором Орландо Блумом, аж ось наспіла нова інтрига.
40-річну артистку помітили в товаристві експрем'єра Канади, 53-річного Джастіна Трюдо.
Як повідомляє TMZ, 28-го липня Кеті та Джастін прогулювалися парком у Монреалі. З ними був співаччин песик. Після того політик провів Перрі до її готелю. Але того ж вечора пара знову зустрілася, щоби разом повечеряти у ресторані.
Щоправда, шефкухар, який того вечора пригощав гостей, запевнив журналістів, що не помітив між Кеті та Джастіном ознак флірту тощо. Але підозр щодо роману між одиначкою Перрі та розлученим Трюдо тепер точно не уникнути.
Як відомо, Джастін та його тепер уже ексдружина Софі Грегуар прожили у шлюбі 18 років та оголосили про розлучення в 2023-му. В них є троє спільних дітей: Ксав'є, Адріан та Елла-Грейс. Кеті Перрі має від Орландо Блума доньку Дейзі Дав.
Нагадаємо, інсайдер розкрив причину, чому Кеті та Орландо вирішили розійтися, пробувши в статусі наречених цілих шість років.
Палкий і волохатий: Фото молодого Трюдо збурили мережу
У США випустили календар із "канадським бойфрендом" Трюдо. ФОТО
Кеті Перрі на тлі нічного Ріо ляснула себе по дупці та покрасувалася в бікіні. Відео
"Зробити науку модною": Кеті Перрі та наречена Безоса в глянці розповіли, чому вирішили полетіти в космос. Фото
Представники Блума та Перрі вперше прокоментували чутки про розрив зіркових заручин