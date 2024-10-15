"Кохаю тебе": 91-річна Коллінз привітала з днем народження свого п'ятого чоловіка і показалася з ним на святковому фото

Британська акторка Джоан Коллінз привітала з 59-річчям свого чоловіка №5, актора та продюсера Персі Гібсона.

Із іменинником 91-річна кавалерственна дама показалася в Instagram.

Коли Джоан запитують про їхню з Персі 32-річну різницю в віці, в акторки на це є дотепна відповідь

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"Бажаю чудового дня народження моєму прекрасному чоловікові і набагато, набагато, набагато більше. Я кохаю тебе, дорогий Персі", - написала зірка "Династії".

Нагадаємо, Джоан не приховує, що її п'ятий шлюб - найвдаліший. Коли акторці було 80, і її попросили назвати три найважливіші речі в їхньому з Персі союзі, вона відповіла: "Секс, секс, секс".

Гібсон щоранку приносить дружині каву в ліжко, а під кавник кладе милі записочки. А ще інколи підбиває Коллінз робити фото в панчохах для Instagram.