"Кохаю тебе": 91-річна Коллінз привітала з днем народження свого п'ятого чоловіка і показалася з ним на святковому фото
Британська акторка Джоан Коллінз привітала з 59-річчям свого чоловіка №5, актора та продюсера Персі Гібсона.
Із іменинником 91-річна кавалерственна дама показалася в Instagram.
"Бажаю чудового дня народження моєму прекрасному чоловікові і набагато, набагато, набагато більше. Я кохаю тебе, дорогий Персі", - написала зірка "Династії".
Нагадаємо, Джоан не приховує, що її п'ятий шлюб - найвдаліший. Коли акторці було 80, і її попросили назвати три найважливіші речі в їхньому з Персі союзі, вона відповіла: "Секс, секс, секс".
Гібсон щоранку приносить дружині каву в ліжко, а під кавник кладе милі записочки. А ще інколи підбиває Коллінз робити фото в панчохах для Instagram.
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