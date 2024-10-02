Блискучий вихід: 91-річна Джоан Коллінз із голими плечима та в паєтках з'явилася на івенті в Лондоні
Британська акторка Джоан Коллінз 1-го жовтня відвідала благодійний захід у Лондоні.
91-річна зірка серіалу "Династія" для виходу обрала ефектний total black: паєткову кофтинку з відкритими плечима, спідницю з розрізом та чоботи. Для довершення образу Джоан не пошкодувала й діамантів.
Нагадаємо, Коллінз, яка нині перебуває у своєму п'ятому шлюбі, регулярно займається спортом та обходиться без підтяжок та уколів краси. Не відмовляє собі зірка в улюбленому білому вині та мартіні й має власний секрет подолання похмілля.
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