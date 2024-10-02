Блискучий вихід: 91-річна Джоан Коллінз із голими плечима та в паєтках з'явилася на івенті в Лондоні

Марія Ткаченко 2 жовтня, 15:00
Джоан Коллінз
Фото Getty Images

Британська акторка Джоан Коллінз 1-го жовтня відвідала благодійний захід у Лондоні.

91-річна зірка серіалу "Династія" для виходу обрала ефектний total black: паєткову кофтинку з відкритими плечима, спідницю з розрізом та чоботи. Для довершення образу Джоан не пошкодувала й діамантів.

Актриса Джоан Коллінз

Джоан Коллінз має звання кавалерственної дами Великої Британії

Фото Getty Images

Алексіс із Династії Джоан Коллінз

Зірка вміє підкорювати парадні хідники

Фото Getty Images

Нагадаємо, Коллінз, яка нині перебуває у своєму п'ятому шлюбі, регулярно займається спортом та обходиться без підтяжок та уколів краси. Не відмовляє собі зірка в улюбленому білому вині та мартіні й має власний секрет подолання похмілля.

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