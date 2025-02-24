Рідкісний вихід: Джоді Фостер з 26-річним сином попозувала на кінопремії. Фото

62-річна голлівудська акторка Джоді Фостер з'явилася на хіднику премії SAG Awards 2025 не з дружиною Олександрою Хедісон, як зазвичай, а з сином Чарлі. Ця подія не могла залишитися без уваги, адже вихід можна вважати справді рідкісним.

Джоді номінували у категорії "Видатна жіноча роль у телевізійному фільмі або серіалі" за роль у "Справжній детектив: Нічна країна".

Актриса була в стриманій темно-бордовій сукні до підлоги і без рукавів, прикрашеній витонченим бісером. Свій образ вона доповнила золотим браслетом. Чарлі позував поруч із зірковою мамою у смокінгу та метелику.

Старший син Джоді, Чарлі пішов маминим шляхом і будує свою акторську кар'єру Фото Getty Images

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Окрім 26-річного Чарлі, Фостер також має 23-річного сина Крістофера від свого колишнього, 71-річного кінопродюсера Сідні Бернарда, з яким прожила в цивільному шлюбі понад 20 років.

З Олександрою Хедісон Фостер побралася у квітні 2014.