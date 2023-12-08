Червоні паєтки та сіра класика: вишукані Джордж та Амаль Клуні потримались за руки на прем'єрі фільму

Голлівудський актор Джордж Клуні та його дружина, правозахисниця Амаль Клуні можуть запросто претендувати на звання найстильнішої пари шоубізу.

Вкотре вони вигуляли елегантні луки на прем’єрі нового фільму Клуні "Хлопці з гурту" у Сієтлі, що відбулася 7-го грудня.

Амаль для виходу обрала яскраво-червону сукню, рясно вшиту масивними паєтками. Тоді як її благовірний – синю водолазку, класичні штани та сіре пальто.

Елегантні містер та місіс Клуні фото GETTY IMAGES

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Пара позувала, тримаючись за руки фото GETTY IMAGES

Як відомо, Амаль та Джордж Клуні побралися у Венеції у 2014-му році. Пара виховує двох спільних дітей: 6-річних двійнят Еллу та Александра.

Нагадаємо, нещодавно Амаль Клуні відвідала модну премію в Лондоні, на хіднику якої красувалася у сукні від Versace.

