Сексу не було: Джулія Фокс розкрила несподівану подробицю свого роману з Каньє Вестом

Епатажна американська модель Джулія Фокс, яка торік зустрічалася зі скандальним репером Каньє Вестом, поділилася несподіваною подробицею їхнього короткого роману.

Виявляється, він був платонічним.

Це з'ясувалося під час інтерв'ю Джулії New York Times, де обговорювалися мемуари, які готується випустити кралечка. Фокс запитали, чому в книзі оминається тема її сексу з колишнім чоловіком Кім Кардашян.

До сексу в Джулії з Каньє справи не дійшли Фото Getty Images

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"Бо його взагалі не було", - відказала Джулія, пояснивши, що її стосунки з Каньє були "не про це".

Зате на згадку про них у Фокс залишилася торбинка Hermès Birkin, подарована артистом, пише Daily Mail.

До слова, раніше, коли Джулія записувала подкаст із моделлю Ембер Роуз, яка теж свого часу крутила з Каньє, обидві жінки зійшлися на тім, що його фішка - це "бомбардування любов'ю", що змушує жінку почуватися Попелюшкою.

Як відомо, з перших шпальт світових таблоїдів не сходить друга дружина 46-річного репера, Б'янка Сенсорі. Під час появ на публіці на жіночці дедалі менше одягу, а ймовірний епізод непристойної поведінки пари у Венеції розслідує тамтешня поліція.